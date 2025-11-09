Language
    गाजीपुर में अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा में डूबे, तलाश जारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    गाजीपुर में अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल किशोरों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    घटना से मृतक के परिजनों समेत पूरे नगर में शोक और सन्नाटा छा गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बहादुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह निवासी 72 वर्षीय महेंद्र जायसवाल के अंतिम संस्कार के दौरान गंगा में स्नान करने गए तीन किशोर गहरे पानी में डूब गए। डूबने वालों में वार्ड नंबर दो निवासी 17 वर्षीय आदित्य जायसवाल, मंडोल मद्धेशिया और वार्ड नंबर छह निवासी 16 वर्षीय कुंदन मौर्या शामिल हैं।

    मंडोल मद्धेशिया तीन बहनों में इकलौता भाई था। तीनों के स्वजन और स्थानीय लोगों के साथ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार में आए थे। साथ आए लोगों ने बताया कि शव का संस्कार चल रहा था, इसी बीच तीनों किशोर स्नान करने के लिए श्मशान घाट से पोस्ताघाट चले गए। यहां स्नान करते समय वे धीरे-धीरे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

    यह देख आसपास मौजूद लोग शोर मचाते हुए मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तीनों लापता हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। देर शाम तक गोताखोर तीनों किशोरों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका था। घटना से मृतक के परिजनों समेत पूरे नगर में शोक और सन्नाटा छा गया है।