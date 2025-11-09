जागरण संवाददाता, गाजीपुर । बहादुरगंज के वार्ड नंबर छह निवासी 72 वर्षीय महेंद्र जायसवाल का अंतिम संस्कार के बाद गंगा में स्नान के दौरान तीन किशोर गहरे पानी में डूब गए। डूबने वालों में वार्ड नंबर दो निवासी आदित्य जायसवाल, मंडोल मद्धेशिया और वार्ड नंबर छह निवासी कुंदन मौर्या शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडोल मद्धेशिया तीन बहनों में इकलौता भाई था। तीनों स्वजन और स्थानीय लोगों के साथ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार में आए थे। लोगों ने बताया कि शव का संस्कार चल रहा था, इसी बीच तीनों किशोर स्नान करने के लिए श्मशान घाट से पोस्ताघाट चले गए। यहां स्नान करते समय वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।