    गाजीपुर : अंतिम संस्कार के बाद स्‍नान करने गए तीन किशोर गंगा में डूबे, तलाश जारी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    गाजीपुर के बहादुरगंज में अंतिम संस्कार के दौरान गंगा में स्नान करते समय तीन किशोर डूब गए। मृतकों में आदित्य जायसवाल, मंडोल मद्धेशिया और कुंदन मौर्या शामिल हैं। मंडोल तीन बहनों का इकलौता भाई था। शव का संस्कार चल रहा था, तभी वे स्नान के लिए पोस्ताघाट चले गए और गहरे पानी में डूब गए। पुलिस और गोताखोर उनकी तलाश कर रहे हैं।

    देर शाम तक गोताखोर तीनों किशोरों की तलाश में जुटे रहे. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर । बहादुरगंज के वार्ड नंबर छह निवासी 72 वर्षीय महेंद्र जायसवाल का अंतिम संस्कार के  बाद गंगा में स्नान के दौरान तीन किशोर गहरे पानी में डूब गए। डूबने वालों में वार्ड नंबर दो निवासी  आदित्य जायसवाल, मंडोल मद्धेशिया और वार्ड नंबर छह निवासी कुंदन मौर्या शामिल हैं।

    मंडोल मद्धेशिया तीन बहनों में इकलौता भाई था। तीनों स्वजन और स्थानीय लोगों के साथ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार में आए थे।  लोगों ने बताया कि शव का संस्कार चल रहा था, इसी बीच तीनों किशोर स्नान करने के लिए श्मशान घाट से पोस्ताघाट चले गए। यहां स्नान करते समय वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

    यह देख आसपास मौजूद लोग शोर मचाते हुए मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तीनों डूब चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।  गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। देर शाम तक गोताखोर तीनों किशोरों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन  पता नहीं चल सका।