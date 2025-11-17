Language
    गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, तमंचा और गोमांस अवशेष बरामद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:00 PM (IST)

    एक पुलिस मुठभेड़ में एक गो-तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ में तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और गोमांस के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

    नोनहरा पुलिस ने सोमवार की रात बरार के सि‍वान में शातिर गो-तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नोनहरा पुलिस ने सोमवार की रात बरार के सि‍वान में शातिर गो-तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा, फावड़ा व गोमांस अवशेष बरामद कि‍ए गए हैं।

    पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक नोनहरा को सूचना मिली कि बीती रात बोरे में मिले गोमांस प्रकरण से जुड़े आरोपी अवशेष को दबाने के लिए गांव की सि‍वान में मौजूद हैं।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल होकर दबोच लिया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी फरार हो गए।

    घायल आरोपी की पहचान अतीक अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बरामदगी के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक पवन उपाध्याय, चौकी प्रभारी अजय कुमार सहित पुलिस टीम शामिल रही।