गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, तमंचा और गोमांस अवशेष बरामद

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नोनहरा पुलिस ने सोमवार की रात बरार के सि‍वान में शातिर गो-तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा, फावड़ा व गोमांस अवशेष बरामद कि‍ए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक नोनहरा को सूचना मिली कि बीती रात बोरे में मिले गोमांस प्रकरण से जुड़े आरोपी अवशेष को दबाने के लिए गांव की सि‍वान में मौजूद हैं।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल होकर दबोच लिया गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी फरार हो गए।