Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में छह गो तस्कर धराये, हथियार जब्त

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद छह गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ गो तस्कर सक्रिय हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा थाना थाना अंतर्गत बड़सरा बाईपास रोड पर मुठभेड़ के दौरान छह गो तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।

    बुधवार की रात्रि चोचकपुर-धरम्मरपुर मार्ग से दो पिकआप वाहन लदे गोवंश व बाइक सवार की घेराबंदी करंडा पुलिस ने बड़सरा बाईपास पर की। घिरा देख गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल सहित छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई करंडा थाना पुलिस व बड़सरा चौकी के संयुक्त प्रयास से किया गया। तस्करों के पास से दो तमंचा, चार कारतूस, दो पिकप व एक अपाचे बाइक बरामद की गई।