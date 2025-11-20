गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में छह गो तस्कर धराये, हथियार जब्त
गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद छह गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ गो तस्कर सक्रिय हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा थाना थाना अंतर्गत बड़सरा बाईपास रोड पर मुठभेड़ के दौरान छह गो तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।
बुधवार की रात्रि चोचकपुर-धरम्मरपुर मार्ग से दो पिकआप वाहन लदे गोवंश व बाइक सवार की घेराबंदी करंडा पुलिस ने बड़सरा बाईपास पर की। घिरा देख गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी।
घायल सहित छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई करंडा थाना पुलिस व बड़सरा चौकी के संयुक्त प्रयास से किया गया। तस्करों के पास से दो तमंचा, चार कारतूस, दो पिकप व एक अपाचे बाइक बरामद की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।