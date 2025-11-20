गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में छह गो तस्कर धराये, हथियार जब्त

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा थाना थाना अंतर्गत बड़सरा बाईपास रोड पर मुठभेड़ के दौरान छह गो तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में घायल दो बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया।

बुधवार की रात्रि चोचकपुर-धरम्मरपुर मार्ग से दो पिकआप वाहन लदे गोवंश व बाइक सवार की घेराबंदी करंडा पुलिस ने बड़सरा बाईपास पर की। घिरा देख गो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाशों के पैर में गोली लगी।