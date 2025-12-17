जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के उतरौली–सरहुला मार्ग पर मंगलवार की देर रात हुए सड़क हादसे में 55 वर्षीय आरपीएफ के हेड कांस्टेबल रामनिवास पांडेय की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी नीलम पांडेय सहित स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

रामनिवास पांडेय मूल रूप से उतरौली गांव के निवासी थे और वर्तमान में पीडीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उनके बड़े पुत्र नितिश पांडेय के अनुसार एक दिन पूर्व वे विभागीय कार्य से जनपद में आए थे। काम निपटाकर घर आए और रात के पहर बाइक से ड्यूटी के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उतरौली–दिलदारनगर मार्ग पर पोंक पांडेय के पोखरे के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और रामनिवास पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर स्वजन और स्थानीय लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजनों ने बताया कि वह वर्ष 1993 में आरपीएफ में भर्ती हुए थे। दो भाइयों में छोटे थे। उनके परिवार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है।