पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार सफारी ने एंबुलेंस में मारी टक्कर, चालक की मौत

जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर सफारी ने शव लेकर जा रही एंबुलेंस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एंबुलेंस चालक दिल्ली के नागलोई के कविता कॉलोनी निवासी इमरान खां की मौत हो गई। वहीं एंबुलेंस में बैठे हाजीपुर के अमित कुमार के 12 वर्षीय पुत्र उत्कर्ष तथा उनका भतीजा पीयूष के अलावा टोलकर्मी लोहारपुर निवासी संजय गोंड़ चोटिल हो गए।

अमित कुमार अपने पिता सकलदेव सिंह के शव को लेकर दिल्ली से हाजीपुर जा रहे थे। उनकी एंबुलेंस जैसे ही चांदपुर टोल प्लाजा के पास गाड़ी को रोक कर शीशा साफ करने लगे।टोलकर्मी से रास्ता पूछने लगे।

पीछे से उसी लेने में आ रही सफारी चालक मऊ जनपद के सराय लखंसी के चंद्रभानपुर निवासी प्रवीण कुमार को सामने की खड़ी एंबुलेंस में टक्कर मार दी।

सफारी की टक्कर से इमरान खान पुत्र तालीम नांगलोई की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची यूपीडा की सहायता गाड़ी ने क्षतिग्रस्त दोनों गाड़ियों को हटाकर साइड किया। एम्बुलेंस दिल्ली से हाजीपुर जा रही थी।

वहीं, सफारी मऊ से पटना जा रही थी। इमरान खां चला रहा था। तथा सफारी चालक प्रवीण कुमार पुत्र प्रभुनाथ राम निवासी चंद्रभानपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ चला रहा था।

यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी भरत यादव ने बताया कि मृतक के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है वही क्षतिग्रस्त वाहन को रास्ते से हटकर आवागमन बहाल कर दिया गया है।