    Chhath Special Train: यूपी और महाराष्ट्र के बीच 30 अक्टूबर तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, ये रहेगी टाइमिंग और रूट

    By Shivanand Rai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने पुणे और गाजीपुर सिटी के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर चलाई जाएगी और कुल चार फेरे लगाएगी। ट्रेन का रूट और समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें यात्रा की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर हडपसर (पुणे)–गाजीपुर सिटी–हडपसर (पुणे) गाड़ी संख्या 01453-01454 चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन चार फेरों के लिए चलाई जाएगी।

    पुणे से 18 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 01453 हडपसर (पुणे) से 18, 22, 26 एवं 30 अक्टूबर को शाम चार बजे चलकर अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपुर और औड़िहार होते हुए तीसरे दिन 3 बजे गाजीपुर सिटी पहुंचेगी।

    वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 01454 गाजीपुर सिटी से 20, 24, 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को सुबह पांच बजे रवाना होगी। यह औंड़िहार, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, मनमाड, अहमदनगर होते हुए दूसरे दिन शाम 4.40 बजे हडपसर (पुणे) पहुंचेगी। इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे जिसमें शयनयान श्रेणी, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 14, एसएलआर के दो तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो कोच शामिल हैं।