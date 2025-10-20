Chhath Special Train: यूपी और महाराष्ट्र के बीच 30 अक्टूबर तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, ये रहेगी टाइमिंग और रूट

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर हडपसर (पुणे)–गाजीपुर सिटी–हडपसर (पुणे) गाड़ी संख्या 01453-01454 चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन चार फेरों के लिए चलाई जाएगी।

पुणे से 18 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 01453 हडपसर (पुणे) से 18, 22, 26 एवं 30 अक्टूबर को शाम चार बजे चलकर अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपुर और औड़िहार होते हुए तीसरे दिन 3 बजे गाजीपुर सिटी पहुंचेगी।