गाजीपुर: पीपा पुल ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, निर्माण न होने से गंगा पार आवागमन कठिन

जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। फिरोजपुर–कारोवीर (बारा) के बीच हर वर्ष नवंबर से जून तक बनने वाला पीपा पुल इस बार नवंबर का आधा समय बीतने के बाद भी नहीं बन सका है। इससे गंगा पार रहने वाले ग्रामीणों और किसानों को गंभीर आवागमन संकट से जूझना पड़ रहा है।

गंगा के इसपार स्थित फिरोजपुर बांड़ और उस पार बसे बारा गांव के बीच आवाजाही के लिए फिलहाल केवल नाव ही विकल्प है, जो न केवल समयसाध्य है बल्कि जोखिम भरा भी साबित हो रहा है। बारा गांव के मुहम्मद शाहिद खां उर्फ सोनू, मकसूद खां, फय्याज खां, मुनीर खां, नसीर खां, राही मकसूद, राशिद खां, इम्तियाज खां, मुमताज खां और नासिर खां सहित सैकड़ों किसानों की एक हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि गंगा इसपार फिरोजपुर गांव की ओर पड़ती है।

खेतों तक पहुंचने के लिए इन्हें दिन में कई बार नदी पार करनी पड़ती है। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों और सामाजिक कार्यक्रमों में आने-जाने के लिए भी नागरिक नाव पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शासन स्तर से लगभग चार वर्ष पहले इस मार्ग पर नवंबर से जून तक अस्थायी पीपा पुल बनाने का निर्णय लिया गया था।

लोक निर्माण विभाग द्वारा हर वर्ष तय समय पर पुल बनाकर जून में हटा दिया जाता है। लेकिन इस वर्ष आधा नवंबर गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। मुटुर बिंद, प्रेम यादव, हरिकेश यादव, श्रीकांत राम, मु. असलम, अब्दुल बारी खां, पप्पू यादव समेत दर्जनों ग्रामीणों ने पीपा पुल निर्माण तत्काल शुरू कराने की मांग उठाई है।