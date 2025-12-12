Language
    'सुभासपा अकेले लड़ेगी पंचायत चुनाव', ओपी राजभर ने 2027 विधानसभा को लेकर भी की ये घोषणा

    By Jitendra Kumar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। गाजीपुर में ...और पढ़ें

    ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव लड़ने का किया एलान।

    जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी।

    पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी हर सीट पर अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारेगी। जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक में उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को हर हाल में सफल बनाने का आह्वान किया।

    मैरिज हाल में शुक्रवार को आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। हर कार्यकर्ता घर-घर जाकर एक-एक नाम का सत्यापन करें। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गलत या अवैध मतदाताओं के नाम नहीं बढ़ने चाहिए।

    उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आपसी भेदभाव मिटाकर पार्टी को मजबूत करें। साथ ही विधायक निधि व शासन से मिले धन से क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की भी अपील की।

    मंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अवधि चुनाव आयोग से दो सप्ताह बढ़ाने पर संतोष जताया। कहा कि इससे अभियान और प्रभावी ढंग से चल सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी इस प्रक्रिया पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी सही मतदाता का नाम न छूटे और कोई फर्जी नाम शामिल न हो पाए।

    उन्होंने कहा कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम जागरूक हैं। बैठक में सुरेंद्र राजभर, पतिराम राजभर, सालिक यादव, जयनाथ राजभर, अमरनाथ पासवान, सिंहासन राम, शिवकुमार यादव मामा, सुभाष राजभर आदि मौजूद रहे।