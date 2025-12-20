गाजीपुर-जौनपुर और चंदौली के लोग नोट कर लें ये वॉट्सएप नंबर, पुलिस को दे सकते हैं खुफिया जानकारी
वाराणसी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के नागरिकों के लिए 'पुलिस सतर्क मित्र' वाट्सएप सेवा शुरू की है। नागरिक गौ- ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने नागरिकों के लिए ‘पुलिस सतर्क मित्र’ नामक वाट्सएप सेवा शुरू की है।
इसके माध्यम से जौनपुर, गाजीपुर और चन्दौली जिले के नागरिक किसी भी अवैध गतिविधि जैसे गौ-तस्करी, शराब तस्करी, अवैध हथियार, जुआ, वेश्यावृत्ति, महिला या बाल तस्करी, छेड़छाड़, जबरन वसूली, अवैध खनन, धर्म परिवर्तन या अन्य अपराध की सूचना पूरी गोपनीयता के साथ पुलिस को दे सकते हैं।
इस सेवा में भेजी गई सूचना में नागरिक का मोबाइल नंबर या कोई व्यक्तिगत जानकारी पुलिस के पास नहीं जाती। नागरिक वाट्सएप सेवा नंबर 7839860411 पर हाय संदेश भेजकर या दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सूचना देना शुरू कर सकते हैं।
इसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश के रूप में जानकारी साझा की जा सकती है। सूचनाएं सीधे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और रेंज कार्यालय में पहुंचेंगी। पुलिस कार्रवाई के बाद सूचना देने वाले को भी सेवा के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी मिल जाएगी।
इस सुविधा का उद्देश्य नागरिकों का सहयोग लेकर क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों को रोकना और समाज को सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाना है। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह इस सेवा का अधिकतम प्रयोग करें और अवैध गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।