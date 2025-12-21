माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतिदिन चलेंगी रिंग रेल सेवा, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतिदिन रिंग रेल सेवा चलेगी। यह सेवा विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है, जिससे उन्हें मेला क्षेत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनवरी से फरवरी माह तक प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दो अनारक्षित रिंग रेल सेवा चलाने का निर्णय लिया है। यह अनारक्षित ट्रेन एक जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन झूसीं स्टेशन से सुबह नौ बजे और दोपहर 14.30 बजे प्रस्थान करेगी। जो वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, छपरा, सीवान, थावे, भटनी सहित पूर्वांचल और बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।
रेलवे विभाग के अनुसार पहली सेवा गाड़ी संख्या 05101 झूसी-गाजीपुर सिटी-छपरा-थावे-सीवान-भटनी रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी होगी। जो झूसी से प्रतिदिन सुबह नौ बजे प्रस्थान करेगी।
यह ट्रेन ज्ञानपुर रोड, माधोसिंह, बनारस, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, सारनाथ, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सीवान, थावे, भटनी, मऊ सहित कई स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन सुबह 4.15 बजे झूसी पहुंचेगी।
दूसरी सेवा गाड़ी संख्या 05102 झूसी-बनारस-मऊ-भटनी-सीवान-थावे-छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-वाराणसी सिटी-झूसी रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी के रूप में संचालित होगी।
यह ट्रेन प्रतिदिन झूसी से दोपहर 14.30 बजे रवाना होकर वाराणसी, मऊ, भटनी, सीवान, थावे, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी सहित विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन सुबह नौ बजे झूसी पहुंचेगी।
इन रिंग रेल सेवाओं में कुल 16 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी (अनारक्षित) के 14 कोच तथा 2 एसएलआरडी कोच शामिल होंगे।
इन विशेष ट्रेनों के संचालन से माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सकेगी।
