    गाजीपुर में वाहन के धक्के से टूटा हमीद सेतु का रेलिंग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    गाजीपुर के हमीद सेतु की रेलिंग एक वाहन से टकराकर टूट गई। पुलिस के अनुसार, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि कोई वाहन गंगा में गिरा है। स्थानीय लोगों में चिंता है और पुल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने पुल की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है।

    रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश सिंह ने बताया कि वाहन के गंगा में गिरने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली के हमीद सेतु का रेलिंग किसी वाहन के धक्के से टूट गया है, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक चार चक्का वाहन रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में गिर गया है।

    हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश सिंह ने बताया कि वाहन के गंगा में गिरने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है और मौके पर कोई ऐसा निशान भी नहीं मिला है।

    पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है ताकि स्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और जिज्ञासा का माहौल है। हमीद सेतु, जो कि शहर का एक महत्वपूर्ण पुल है, की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

    इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि सड़क पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना आवश्यक है। यदि वाहन चालक ने सावधानी बरती होती, तो शायद यह घटना टल सकती थी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर चलने के दौरान सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने सेतु की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। 