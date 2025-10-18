गाजीपुर में वाहन के धक्के से टूटा हमीद सेतु का रेलिंग

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली के हमीद सेतु का रेलिंग किसी वाहन के धक्के से टूट गया है, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक चार चक्का वाहन रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा में गिर गया है।

हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश सिंह ने बताया कि वाहन के गंगा में गिरने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई है और मौके पर कोई ऐसा निशान भी नहीं मिला है।

पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है ताकि स्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और जिज्ञासा का माहौल है। हमीद सेतु, जो कि शहर का एक महत्वपूर्ण पुल है, की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।