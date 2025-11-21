यूपी को बिहार से जोड़ने वाले हाईवे को बनाया जाएगा Green Highway, विभाग ने पूरी कर ली तैयारी

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर(गाजीपुर)। पड़ोसी राज्य बिहार को जोड़ने वाला 38 किलोमीटर लंबा तारीघाट-बारा नेशनल हाईवे 124 सी अब हरा-भरा नजर आएगा। वन विभाग ने हाईवे को ''''''''ग्रीन हाईवे'''''''' बनाने का निर्णय लिया है। वन जमा योजना के अंतर्गत हाईवे के दोनों ओर विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार, शोभाकार और औषधीय पौधे लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।

वन विभाग के अनुसार पहले चरण में रेवतीपुर से मेदनीपुर तक हाईवे के दोनों किनारों पर लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में पौधरोपण किया जा रहा है। इस पर दस लाख रुपये की लागत आएगी और कुल 450 पौधे लगाए जाएंगे।

इनमें आम, पीपल, महोगनी, इमातरी, महुआ, नीम, पाकर, बरगद, जामुन और बेल जैसी विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं। इन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए आयरन टी-गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। बताया कि हाईवे किनारे पौधों को लगाने का यह पूरा काम मार्च 2026 तक कई चरणों में पूरा किया जाएगा।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद, हाईवे से गुजरने वाले राहगीर हरियाली का आनंद ले सकेंगे। साथ ही, यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी काफी हद तक मदद करेगा और हाईवे की सुंदरता बढ़ाएगा।वर्ष 2016 में इस हाईवे के चौड़ीकरण से पहले, इसके दोनों किनारों पर 20-20 फीट के दायरे में आने वाले हजारों पेड़ काट दिए गए थे।

हाईवे के निर्माण के बाद भी इन पौधों को दोबारा लगाने में विभाग को लगभग आठ साल लग गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी जयशंकर प्रसाद वर्मा ने बताया कि वन जमा योजना के तहत पहले चरण में लगभग दस लाख रुपये की लागत से रेवतीपुर से मेदनीपुर तक हाईवे किनारे पौधों को लगाने का काम शुरू हो गया है।