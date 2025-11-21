Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी को बिहार से जोड़ने वाले हाईवे को बनाया जाएगा Green Highway, विभाग ने पूरी कर ली तैयारी

    By Jitendra Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश वन विभाग बिहार को जोड़ने वाले तारीघाट-बारा नेशनल हाईवे 124 सी को 'ग्रीन हाईवे' बनाने की योजना पर काम कर रहा है। पहले चरण में रेवतीपुर से मेदनीपुर तक 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पौधरोपण किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। यह परियोजना मार्च 2026 तक पूरी होगी, जिससे हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रेवतीपुर(गाजीपुर)। पड़ोसी राज्य बिहार को जोड़ने वाला 38 किलोमीटर लंबा तारीघाट-बारा नेशनल हाईवे 124 सी अब हरा-भरा नजर आएगा। वन विभाग ने हाईवे को ''''''''ग्रीन हाईवे'''''''' बनाने का निर्णय लिया है। वन जमा योजना के अंतर्गत हाईवे के दोनों ओर विभिन्न प्रजातियों के फलदार, छायादार, शोभाकार और औषधीय पौधे लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन विभाग के अनुसार पहले चरण में रेवतीपुर से मेदनीपुर तक हाईवे के दोनों किनारों पर लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में पौधरोपण किया जा रहा है। इस पर दस लाख रुपये की लागत आएगी और कुल 450 पौधे लगाए जाएंगे।

    इनमें आम, पीपल, महोगनी, इमातरी, महुआ, नीम, पाकर, बरगद, जामुन और बेल जैसी विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं। इन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए आयरन टी-गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। बताया कि हाईवे किनारे पौधों को लगाने का यह पूरा काम मार्च 2026 तक कई चरणों में पूरा किया जाएगा।

    इस परियोजना के पूरा होने के बाद, हाईवे से गुजरने वाले राहगीर हरियाली का आनंद ले सकेंगे। साथ ही, यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी काफी हद तक मदद करेगा और हाईवे की सुंदरता बढ़ाएगा।वर्ष 2016 में इस हाईवे के चौड़ीकरण से पहले, इसके दोनों किनारों पर 20-20 फीट के दायरे में आने वाले हजारों पेड़ काट दिए गए थे।

    हाईवे के निर्माण के बाद भी इन पौधों को दोबारा लगाने में विभाग को लगभग आठ साल लग गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी जयशंकर प्रसाद वर्मा ने बताया कि वन जमा योजना के तहत पहले चरण में लगभग दस लाख रुपये की लागत से रेवतीपुर से मेदनीपुर तक हाईवे किनारे पौधों को लगाने का काम शुरू हो गया है।

    उन्होंने यह भी बताया कि यह पूरा काम मार्च 2026 तक संपन्न कर लिया जाएगा। वन निरीक्षक अशोक कुमार यादव, वन सहायक अजीत कुमार राय और वन सहायक शमुद्दीन आदि रहे।