डीटी ब्रांच लाइन पर 45 दिन बाद फिर दौड़ी मालगाड़ी, फिटनेस मिलने के साथ बढ़ी ट्रेनों की उम्मीद
गाजीपुर में, पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के डीटी ब्रांच लाइन पर 45 दिनों बाद मालगाड़ियों का परिचालन फिर शुरू हो गया है। पुलों की मरम्मत के बाद फिटनेस मिलने पर खाली मालगाड़ी को रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों ने भविष्य में अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई है। सुरक्षा कारणों से पहले परिचालन रोका गया था, लेकिन अब तकनीकी टीम ने पुलों को सुरक्षित पाया है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल के तहत आने वाली डीटी ब्रांच लाइन पर 45 दिन बाद शनिवार को मालगाड़ियों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया। घाट स्टेशन से ताड़ीघाट–दिलदारनगर जंक्शन होते हुए पीडीडीयू तक खाली मालगाड़ी को फिटनेस मिलने के बाद चलाया गया।
ईसीआर द्वारा फिटनेस की मंजूरी मिलने के उपरांत रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया कि यदि सबकुछ ठीक रहा, तो आने वाले दिनों में लोडेड मालगाड़ियों के साथ ही अन्य ट्रेनों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हैं।
गौरतलब है कि 29 सितंबर को पूर्व मध्य रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे के घाट स्टेशन की ओर से आने वाली खाली मालगाड़ियों का परिचालन रोक दिया था। रूट पर स्थित कुछ पुलियों की जर्जर स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया था। बाद में तकनीकी टीम ने पुलियों की गहन जांच की, जिसमें उन्हें मालगाड़ी संचालन के योग्य पाया गया।
इसके बाद लाइन को फिटनेस प्रदान की गई। ज्ञात हो कि घाट स्टेशन से नई रेल लाइन के माध्यम से डीटी ब्रांच लाइन पर पीडीडीयू तक खाली मालगाड़ियों का परिचालन जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। बीच में पूर्वोत्तर रेलवे ने इनकी संख्या बढ़ाई, लेकिन दिल्ली–हावड़ा मेन लाइन की व्यस्तता और पुलियों की खस्ता हालत को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने इस रूट पर मालगाड़ियों को सीमित कर अंततः परिचालन बंद कर दिया था।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार डीटी ब्रांच लाइन पर वर्तमान में दो पैसेंजर ट्रेनों का नियमित संचालन हो रहा है। उप स्टेशन प्रबंधक सुजीत कुमार ने बताया कि लगभग सवा महीने बाद खाली मालगाड़ी का परिचालन पुनः शुरू होने से लाइन की सक्रियता बढ़ेगी और आगे रूट विस्तार की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
