गाजीपुर में धीमी पड़ी 308 पहियों वाले ट्रक की रफ्तार, पूरे दिन महज 10 KMही चल पाया मल्टी-एक्सल ट्रेलर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। 200 टन से अधिक वजन और करीब 100 फीट लंबा विशाल औद्योगिक बॉयलर लदा 308 पहियों वाले विशेष मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रक रविवार को बिरनो पहुंचा। वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर बना ग्रीनफील्ड के फ्लाईओवर के नीचे से न निकल पाने के कारण ऊपर से पार कराया गया।

बिरनो के मिर्जापुर टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों के लिए बने किनारे के लेन को तोड़कर मिट्टी डालकर समतल रास्ता बनाया गया है। सोमवार की सुबह टोल को पार कराया जाएगा। रविवार को देवकठिया से चला ट्रक मात्र दस किमी दूर बिरनो टोल से पहले ही रुक गया। टोल प्लाजा पर सुबह से ही दो बैकहो लोडर मशीनें लगाकर रास्ता समतल करने का कार्य जारी रहा। शनिवार को जनपद में सबसे अधिक करीब 50 किमी तक चला था, लेकिन दूसरे दिन मात्र दस किमी। इसके पीछे की वजह यह थी कि ट्रक को वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के ऊपर से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के फ्लाईओवर से उतारा गया। इस कारण काफी समय लग गया।