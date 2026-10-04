जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पांच माह पूर्व बेल्जियम से उड़ीसा तक समुद्र मार्ग के बाद सड़क मार्ग से चलने वाला 308 चक्‍कों वाला मेगाट्रक गाजीपुर में प्रवेश करने के बाद भी आगे के सफर के लिए संघर्ष कर रहा है। यह ट्रक वाराणसी और चंदौली में एक सप्ताह बिताने के बाद हाल ही में शनिवार को गाजीपुर पहुँचा है। इसे अब लखीमपुर खीरी के कुंभी स्थित बलरामपुर चीनी मिल तक पहुंचना है।

गाजीपुर में जंगीपुर थाना के शेखपुर चट्टी पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ ट्रक को देखने के लिए एकत्रित हुई। बिरनो के डांडीकला टोल प्लाजा के पास ट्रक के लिए रास्ता बनाने के लिए मिट्टी डालकर एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ट्रक को टोल प्लाजा से बाहर निकाला जा सके।

इस मेगाट्रक की लंबाई और चौड़ाई के कारण इसे सामान्य मार्गों पर चलाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से ट्रक के लिए एक नया मार्ग तैयार किया जा रहा है, ताकि यह अपने गंतव्य तक पहुँच सके। ट्रक के आने से क्षेत्र में उत्सुकता का माहौल है और लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।

गाजीपुर में ट्रक के प्रवेश के बाद से स्थानीय लोगों में इसे देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। ग्रामीणों का मानना है कि इस ट्रक के माध्यम से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएँ खुलेंगी। हालांकि, ट्रक के आकार के कारण इसे सामान्य मार्गों पर चलाना आसान नहीं है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस ट्रक की यात्रा ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण परिवहन परियोजना का हिस्सा भी है। ट्रक का सफलतापूर्वक गंतव्य तक पहुँचना कई अन्य परियोजनाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।