Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में हथौड़े के हमले से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

    By Mohd Shanu Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    गाजीपुर के शाहपुर शमशेर खां गांव में भूमि विवाद में घायल शबनम बेगम की वाराणसी ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। सात नवंबर को जमीनी विवाद में विपक्षियों ने श ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शाहपुर शमशेर खां गांव में आपसी भूमि विवाद में करीब एक माह पूर्व हथौड़े से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय महिला शबनम बेगम की शुक्रवार की रात वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना बीते सात नवंबर की है, जब शाहपुर शमशेर खां गांव में जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने अहमद खान, उनकी पत्नी शबनम बेगम और पुत्री सबा परवीन पर हमला कर दिया था। आरोप है कि शबनम बेगम के सिर पर हथौड़े से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

    तीनों घायलों की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान अहमद खान और पुत्री सबा परवीन की हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन शबनम बेगम के सिर में गहरी चोट होने के कारण उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और वह कोमा में चली गई थीं।

    शुक्रवार की रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में मृतका के पुत्र साजिद खान की तहरीर पर रिजवान खान, कामरान खान और शाहिद खान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

    थाना प्रभारी पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि सभी आरोपित जेल में हैं और मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।