गाजीपुर में हथौड़े के हमले से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शाहपुर शमशेर खां गांव में आपसी भूमि विवाद में करीब एक माह पूर्व हथौड़े से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय महिला शबनम बेगम की शुक्रवार की रात वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

घटना बीते सात नवंबर की है, जब शाहपुर शमशेर खां गांव में जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने अहमद खान, उनकी पत्नी शबनम बेगम और पुत्री सबा परवीन पर हमला कर दिया था। आरोप है कि शबनम बेगम के सिर पर हथौड़े से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

तीनों घायलों की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान अहमद खान और पुत्री सबा परवीन की हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन शबनम बेगम के सिर में गहरी चोट होने के कारण उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और वह कोमा में चली गई थीं।