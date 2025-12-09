बहन की शादी से पहले दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वह अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे और उनकी बहन की शादी होने वाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नवली निवासी उपनिरीक्षक राहुल कुमार गुप्ता (28) की बहराइच जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह यूपी पुलिस के 2023 बैच के उपनिरीक्षक थे और बहराइच के मोतीनगर थाना अंतर्गत जालिमनगर चौकी पर तैनात थे। परिवार में छोटी बहन ज्योति की शादी फरवरी 2026 में मुहम्मदपुर में तय थी, लेकिन इस दुखद घटना ने परिवार को झकझोर दिया है।
राहुल ड्यूटी से अपने क्वार्टर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राहुल को पुलिसकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
राहुल की मौत की सूचना मिलते ही उनकी पत्नी श्वेता सहित स्वजन में कोहराम मच गया। राहुल दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे। वह पढ़ाई में काफी होनहार थे।
उपनिरीक्षक बनने से पहले वह मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अधिकारी बनने की ललक के कारण उन्होंने दोनों नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था। राहुल की शादी अप्रैल 2024 में तराव निवासी श्वेता से हुई थी। उनके पिता मनोज गुप्ता घर पर किराना की दुकान चलाते हैं। मां राधिका का रो-रोकर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।