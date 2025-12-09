बहन की शादी से पहले दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत, ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नवली निवासी उपनिरीक्षक राहुल कुमार गुप्ता (28) की बहराइच जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह यूपी पुलिस के 2023 बैच के उपनिरीक्षक थे और बहराइच के मोतीनगर थाना अंतर्गत जालिमनगर चौकी पर तैनात थे। परिवार में छोटी बहन ज्योति की शादी फरवरी 2026 में मुहम्मदपुर में तय थी, लेकिन इस दुखद घटना ने परिवार को झकझोर दिया है।

राहुल ड्यूटी से अपने क्वार्टर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राहुल को पुलिसकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।