Train Cancel: 6 से 18 दिसंबर तक सीतामढ़ी-आनंद विहार समेत कई ट्रेनें रद, इन ट्रेनों का मार्ग बदला

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मऊ–पिपरीडीह–दुल्लहपुर तथा मऊ–खुरहट सेक्शन में छह से 18 दिसंबर तक चल रहे पैच डबलिंग, प्री-नान इंटरलाकिंग व नान इंटरलाकिंग कार्य का असर गाजीपुर सिटी–औड़िहार रूट की ट्रेनों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। 17 और 18 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण के लिए ब्लाक लिए जाने से कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनें इस रूट पर अस्थायी रूप से निरस्त रहेंगी।

गाजीपुर सिटी–औड़िहार रूट से गुज़रने वाली गाड़ी संख्या 09466 दरभंगा–अहमदाबाद विशेष गाड़ी आठ व 15 दिसंबर को मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। यह ट्रेन अब फेफना–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–जौनपुर होकर चलेगी। शाहगंज और अयोध्या कैंट पर ठहराव नहीं मिलेगा। गाड़ी संख्या 14005 सीतामढ़ी–आनंद विहार टर्मिनस छह व 18 दिसंबर को बदले मार्ग छपरा–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–वाराणसी के रास्ते चलेगी। जखनियां व मऊ सहित कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा–अहमदाबाद एक्सप्रेस छह, आठ, 10, 13 व 25 दिसंबर को फेफना–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–जौनपुर होकर चलेगी। शाहगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया पर ठहराव नहीं होगा। गाड़ी संख्या 19046 थावे–सूरत एक्सप्रेस छह, सात, नौ 14, 16, 17 दिसंबर को बदले मार्ग फेफना–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–जौनपुर के रास्ते रवाना होगी।

इस ट्रेन का रसड़ा, मऊ, मुहम्मदाबाद में ठहराव नहीं होगा। गाड़ी संख्या 15083 छपरा–फर्रूखाबाद एक्सप्रेस 16–17 दिसंबर को बलिया–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–जौनपुर–शाहगंज के रास्ते चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर 16 दिसंबर को जौनपुर–औड़िहार–गाजीपुर सिटी–बलिया के रास्ते चलाई जाएगी। मऊ सहित कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। गाड़ी संख्या 15715 किशनगंज–अजमेर एक्सप्रेस 16 दिसंबर नया मार्ग छपरा–गाजीपुर सिटी–जौनपुर–शाहगंज के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या 14649 जयनगर–अमृतसर एक्सप्रेस 16 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग छपरा–गाजीपुर सिटी–जौनपुर के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या 11060 छपरा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस 13 दिसंबर बलिया–गाजीपुर सिटी–औड़िहार–जौनपुर होकर जाएगी। गाड़ी संख्या 14006 आनंद विहार–सीतामढ़ी 16 दिसंबर को बदले मार्ग औड़िहार–गाजीपुर सिटी–बलिया–छपरा को होकर अपने गंतव्य तक जाएगी। गाजीपुर सिटी से निरस्त ट्रेंने वाराणसी सिटी–आजमगढ़ मेमू गाड़ी संख्या 65110-65109 छह से 18 दिसंबर, वाराणसी सिटी–गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस 15130-15129 छह से 19 दिसंबर, छपरा–वाराणसी सिटी सवारी गाड़ी 15111-15112 16 से 18 दिसंबर तक शार्ट टर्मिनेशन शार्ट ओरिजिनेशन औड़िहार से संबंधित 01027 दादर–गोरखपुर विशेष 14 व 16 दिसंबर को निरस्त रहेगी। वह यात्रा औड़िहार में समाप्त करेगी।