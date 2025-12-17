गाजीपुर में चोरी म्यूजिक सिस्टम आजमगढ़ में मिला, आरोपी घर छोड़कर फरार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पुलिस ने छह माह पूर्व धर्मागतपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बाबा म्यूजिक सिस्टम की दुकान से चोरी गए 5 म्यूजिक सिस्टम मशीन में से चार को आजमगढ़ के परमानपुर के पास एक गांव से बरामद किया।

कलामुद्दीन ने बताया कि जुलाई माह में उसकी दुकान से म्यूजिक सिस्टम की पांच मशीनों के अलावा माइक्रोफोन चोरी कर लिया गया। कलामुद्दीन अपने स्तर से चोरी गए म्यूजिक सिस्टम मशीन का पता लगाने में जुटे थे। कुछ दिन पूर्व मऊ जनपद के रानीपुर थाना के कांझा निवासी उसके मित्र ने चोरी म्यूजिक सिस्टम को बेचने के लिए उसके वाट्सएप पर मैजेस भेज दिया। अपनी मशीन को संचालक ने पहचान लिया तथा म्यूजिक सिस्टम के बारे में पता करने लगा।

मित्र ने बताया कि आजमगढ़ जनपद का युवक इसे 45 हजार रुपये में बेच रहा है। पीड़ित ने इसकी जानकारी दुल्लहपुर थाने पर दी। इसी बीच म्यूजिक सिस्टम बेच रहे युवक को फोन पर बात करते हुए कलामुद्दीन ने बताया कि यह सभी मशीन उसी की है, जो उसके दुकान से चोरी हो गई थी।

घटना का पर्दाफाश होने पर बेचने वाला युवक घर छोड़कर फरार हो गया। कलामुद्दीन चार म्यूजिक सिस्टम मशीन लेकर वापस आ गया। म्यूजिक सिस्टम मशीन मिलने की जानकारी कलामुद्दीन ने दुल्लहपुर पुलिस को दे दी, अभी एक मशीन नहीं मिला है।

मारपीट का मुकदमा दर्ज पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर पुलिस ने सोमवार को 6 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष बृजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शोहरी पहलवानपुर गांव निवासी भरत बिंद ने तहरीर दी कि बीते 3 दिसंबर को गांव के चट्टी पर सब्जी लेने गया था।