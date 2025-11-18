यूपी के इस जिले में सड़कों का होगा कायाकल्प, शासन को जल्द भेजा जाएगा तीन बड़े मार्गों का प्रस्ताव
गाजीपुर में सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने शहरी क्षेत्र के दो मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। शहर में यातायात को बेहतर बनाने के लिए तीन और फोरलेन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिन्हें जिलाधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है। विभाग का लक्ष्य है कि शहर की सड़कों को आधुनिक बनाकर यातायात को सुगम बनाया जाए।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद मुख्यालय की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र के दो प्रमुख मार्ग गाजीपुर-चोचकपुर तथा लंका-अंधऊ बाईपास के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का विस्तृत आगणन मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र से तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। कुल करीब 9 किलोमीटर लंबाई वाले इन दोनों मार्गों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तीन अन्य फोरलेन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। इन प्रस्तावों को जिलाधिकारी से जनपदीय कार्ययोजना में अनुमोदन मिल चुका है। इसमें महाराजगंज से सैनिक चौराहे होते हुए मेडिकल कॉलेज व कलेक्ट्रेट तक फोरलेन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है, जिससे शहर के मध्य क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। दूसरी परियोजना के अंतर्गत सैनिक चौराहा-रौजा-जंगीपुर हाईवे तक फोरलेन मार्ग विकसित किया जाएगा, जिससे निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।
तीसरी परियोजना के तहत आरटीआइ नवीन स्टेडियम होते हुए फाक्सगंज जिला अस्पताल तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इससे खेल परिसर और जिला अस्पताल आने-जाने वालों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।
जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित इन तीनों प्रस्तावों की कार्ययोजना अब शासन को भेजी जा रही है। शासन से हरी झंडी मिलते ही इनका आगणन तैयार कर स्वीकृति के लिए तत्काल प्रेषित किया जाएगा। निर्माण खंड-एक के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि विभाग का लक्ष्य शहर के प्रमुख मार्गों को बेहतर बनाकर समग्र यातायात व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर शहर में जाम की समस्या, टूटी सड़कों और धीमी आवाजाही से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।