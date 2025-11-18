जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद मुख्यालय की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र के दो प्रमुख मार्ग गाजीपुर-चोचकपुर तथा लंका-अंधऊ बाईपास के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का विस्तृत आगणन मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र से तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। कुल करीब 9 किलोमीटर लंबाई वाले इन दोनों मार्गों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तीन अन्य फोरलेन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। इन प्रस्तावों को जिलाधिकारी से जनपदीय कार्ययोजना में अनुमोदन मिल चुका है। इसमें महाराजगंज से सैनिक चौराहे होते हुए मेडिकल कॉलेज व कलेक्ट्रेट तक फोरलेन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है, जिससे शहर के मध्य क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। दूसरी परियोजना के अंतर्गत सैनिक चौराहा-रौजा-जंगीपुर हाईवे तक फोरलेन मार्ग विकसित किया जाएगा, जिससे निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।