    गाजीपुर पुलिस ने जनसुनवाई पोर्टल में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया

    By Avinash singhEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    गाजीपुर पुलिस ने जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के नेतृत्व में जिले के 20 थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिकायतों को ऑनलाइन भेजकर समय सीमा में निस्तारण किया गया, जिससे नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

    शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की आनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (आइजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के लगातार निर्देश और मानिटरिंग के परिणामस्वरूप माह सितंबर 2025 में जिले की पुलिस ने प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त की।

    मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन में यह स्पष्ट हुआ कि जनपद की कार्यवाही 100 प्रतिशत सटीक और समयबद्ध रही। जनपद के 27 थानों में से 20 थानों ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए लगातार निर्देशित रहे।

    जिला पुलिस कार्यालय में गठित आइजीआरएस सेल द्वारा शिकायतों को संबंधित थानों पर आनलाइन प्रेषित किया जाता है। थानों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जांच रिपोर्ट और कार्रवाई विवरण पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इसके साथ ही, आवेदकों से फीडबैक लिया जाता है, जिससे जांच और पुलिस कार्यवाही की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

    इस सफलता का मुख्य कारण पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा का सक्रिय नेतृत्व और उनकी टीम का समर्पण है। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, जनपद पुलिस ने न केवल शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया, बल्कि नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही भी सुनिश्चित की।

    गाजीपुर पुलिस की इस उपलब्धि ने न केवल जनपद का मान बढ़ाया है, बल्कि यह अन्य जनपदों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से नागरिकों में विश्वास बढ़ा है और उन्हें यह महसूस हुआ है कि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा रहा है।

    इस प्रकार, गाजीपुर पुलिस ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से अपनी कार्यक्षमता और नागरिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।