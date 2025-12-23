बिना टेंडर प्रक्रिया के 37 लाख खर्च करने में पंचायत सचिव निलंबित, सेना के रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वच्छ भारत मिशन योजना के ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) में करंडा ब्लाक के गोसन्देपुर में बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग मिला है। बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए 37 लाख रुपये खर्च करने के आरोपित तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी राजनाथ पाल को भी 4.52 लाख का सामान क्रय करने में दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अशोक सिंह वर्तमान में बाराचवर ब्लाक में तैनात थे। निलंबन की अवधि में सदर ब्लाक में संबद्ध किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोसन्देपुर निवासी सेना के रिटायर्ड अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 7 फरवरी को डीपीआरओ को पत्र देकर स्वच्छ भारत मिशन योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि एसएलडब्ल्यूएम योजना में 37,2 0003 रुपये के सापेक्ष 37,19,952 रुपये खर्च किए गए। कार्य कराने से पहले टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बिना टेंडर के धनराशि व्यय पर तत्कालीन पंचायत सचिव अशोक सिंह को दोषी पाया गया है। डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय ने अशोक सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी जांच एडीपीआरओ को सौंपी है। निलंबन अवधि में अशोक सिंह सदर ब्लाक से संबंध रहेंगे।