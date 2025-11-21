Language
    Ghazipur News: टहलने निकले वृद्ध की पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत

    By Vindeshwari Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    गाजीपुर में एक दुखद घटना में, टहलने निकले एक वृद्ध व्यक्ति की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। सुबह की सैर पर निकले वृद्ध का पैर फिसल गया और वे गड्ढे में जा गिरे। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गड्ढों को भरने की मांग की है।

    बलराम प्रसाद (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। अठगांवा में पानी भरे गड्ढे में गिरने से वृद्ध किसान की मौत हो गई। लौलहा निवासी 80 वर्षीय बलराम प्रसाद शुक्रवार को अठगांवा के पास नायकडीह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पानी भरे गड्ढे में औंधे मुंह पड़े हुए मिले।

    किसान बलराम शुक्रवार की भोर में तीन बजे के करीब अपने घर से निकल गए। बलराम प्रतिदिन सुबह शौच आदि से निवृत होकर खेतों की रखवाली करने जाते थे। अपने घर से मात्र पांच सौ मीटर दूर कच्ची सड़क किनारे निकाले गए मिट्टी से बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां टहलते हुए जाते समय बलराम अंधेरे में औंधे मुंह गिर पड़े।

    शायद रात भर पानी में पड़े रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने बलराम प्रसाद को पांच फीट गहरे पानी में डूबा हुआ देख कर पुलिस सहित घरवालों को सूचित किया। बलराम के इकलौते बेटे कमलेश कुमार हरियाणा में नौकरी करते हैंं।

    स्वजन का कहना है कि वृद्धावस्था में बीमार रहने के बावजूद बलराम प्रतिदिन की भांति सुबह टहलने निकलते थे। खानपुर एसओ राजीव पांडेय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।