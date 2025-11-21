Ghazipur News: टहलने निकले वृद्ध की पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। अठगांवा में पानी भरे गड्ढे में गिरने से वृद्ध किसान की मौत हो गई। लौलहा निवासी 80 वर्षीय बलराम प्रसाद शुक्रवार को अठगांवा के पास नायकडीह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पानी भरे गड्ढे में औंधे मुंह पड़े हुए मिले।

किसान बलराम शुक्रवार की भोर में तीन बजे के करीब अपने घर से निकल गए। बलराम प्रतिदिन सुबह शौच आदि से निवृत होकर खेतों की रखवाली करने जाते थे। अपने घर से मात्र पांच सौ मीटर दूर कच्ची सड़क किनारे निकाले गए मिट्टी से बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां टहलते हुए जाते समय बलराम अंधेरे में औंधे मुंह गिर पड़े।