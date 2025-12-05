Language
    Ghazipur News: शहर में 22 लाख लीटर की ओवरहेड टंकी से खत्म होगी पानी की किल्लत, कम प्रेशर की समस्या से भी मिलेगी निजात

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    गाजीपुर शहर में 22 लाख लीटर की क्षमता वाली नई ओवरहेड टंकी बनने से पानी की किल्लत दूर होगी। इससे पानी का प्रेशर भी सुधरेगा और लोगों को टुल्लू या जेट पं ...और पढ़ें

    टाउनहाल मैदान में ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए होती खुदाई

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नगर के टाउनहाल मैदान में 22 लाख लीटर क्षमता वाली विशाल ओवरहेड टंकी का निर्माण तेजी से शुरू हो गया है। दो करोड़ की लागत से बन रही यह टंकी शहर के करीब 25 मोहल्लों को वर्षों से जूझ रही पानी की समस्या से राहत देगी।

    खास बात यह है कि नई टंकी के साथ पुराने निष्प्रयोज्य टैंक को हटाकर सीडब्ल्यूआर (क्लियर वाटर रिजर्वायर) भी बनाया जाएगा, जिससे पहली बार इन इलाकों में दबावयुक्त यानी प्रेशर से जलापूर्ति संभव हो सकेगी।

    टुल्लू या जेट पंप जैसी मशीनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    अधिशासी अधिकारी डॉ. डीके राय ने बताया कि ओवरहेड टंकी और सीडब्ल्यूआर के संयोजन से घरों में पानी पहले से कहीं ज्यादा तेज फोर्स से पहुंचेगा। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए अब लोगों को टुल्लू या जेट पंप जैसी मशीनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    साथ ही सीडब्ल्यूआर से पानी फिल्टर होकर, संतुलित दबाव में लगातार और सुचारू रूप से सप्लाई किया जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।

    टाउनहाल, काजीटोला, मच्छरहट्टा, गोलाघाट, बरबरहना, नखास, चीतनाथ, डंकीनगंज, सरायपोख्ता, तेलपुरवा, चंपियाबाग सहित लगभग 25 मोहल्लों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। नगर पालिका का दावा है कि टंकी तैयार होने के बाद इन क्षेत्रों में पानी की कमी और कम दबाव की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी।