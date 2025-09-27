लव मैरिज के आठ महीने बाद नवविवाहिता की मौत, पति-सास के खिलाफ दहेज हत्या की FIR

गाजीपुर के बहलोलपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सुहवल क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता पूनम देवी अपने ससुराल में बेड पर मृत मिली। मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक राज नारायन ने जांच की।

करंडा के बेलासी निवासी पूनम की शादी आठ माह पहले बहलोलपुर निवासी ऋतिक बिंद से हुई थी। दोनों के स्वजन के राजी होने के बाद प्रेमविवाह हुआ था। आरोप है कि ससुरालीजन शादी के बाद से ही पूनम को दहेज खातिर आए दिन प्रताड़ित करते थे।

शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चली गई। शनिवार की सुबह स्वजन ने देखा तो वह मृत पड़ी थी।सूचना पर उसकी मां दुईजी देवी व बड़े भाई मनीष बिंद आदि पहुंचे। बड़े भाई ने आरोप लगाया कि बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया।

पति ऋतिक बिंद और सास सुनीता के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति और सास दोनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से दोनों आरोपित फरार हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।