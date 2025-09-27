Language
    लव मैरिज के आठ महीने बाद नवविवाहिता की मौत, पति-सास के खिलाफ दहेज हत्या की FIR

    By Shivesh Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:19 PM (IST)

    गाजीपुर के बहलोलपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    प्रेम विवाह के आठ माह बाद बेड पर मृत मिली नवविवाहिता, पति-सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सुहवल क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में 21 वर्षीय नवविवाहिता पूनम देवी अपने ससुराल में बेड पर मृत मिली। मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक राज नारायन ने जांच की।

    करंडा के बेलासी निवासी पूनम की शादी आठ माह पहले बहलोलपुर निवासी ऋतिक बिंद से हुई थी। दोनों के स्वजन के राजी होने के बाद प्रेमविवाह हुआ था। आरोप है कि ससुरालीजन शादी के बाद से ही पूनम को दहेज खातिर आए दिन प्रताड़ित करते थे।

    शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चली गई। शनिवार की सुबह स्वजन ने देखा तो वह मृत पड़ी थी।सूचना पर उसकी मां दुईजी देवी व बड़े भाई मनीष बिंद आदि पहुंचे। बड़े भाई ने आरोप लगाया कि बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया।

    पति ऋतिक बिंद और सास सुनीता के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति और सास दोनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से दोनों आरोपित फरार हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    प्रभारी निरीक्षक राज नारायन ने बताया कि नवविवाहिता का प्रेम विवाह हुआ था। मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल तहरीर के आधार पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।