जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। 29 नवंबर 2005 की वह भयावह शाम आज भी पूर्वांचल की स्मृतियों में टीस की तरह दर्ज है। कोटवा–लट्ठूडीह मार्ग पर बसनिया चट्टी से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण, घात लगाकर बैठे आतताइयों ने अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसा कर क्षेत्र के विधायक कृष्णानंद राय और उनके छह साथियों की हत्या कर दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस वारदात में कृष्णानंद राय, श्यामाशंकर राय, शेषनाथ पटेल, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, निर्मय नरायण उपाध्याय और मुन्ना यादव के न‍िधन के बाद स्‍मारक बनाया गया था। यहां आज भी लोग पहुंचकर पूर्वांचल के उस दौर को याद करते हैं जब आतताय‍ियों का राज हुआ करता था।

यह वह घटना थी जिसने न केवल मुहम्मदाबाद विधानसभा बल्कि पूरे पूर्वांचल को हिला कर रख दिया था। विधायक कृष्णानंद राय ने उस दिन सियाड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया था। सहज, मिलनसार और जोखिमों से बेपरवाह होकर उस दिन वह अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी छोड़कर अपनी निजी क्वालिस से ही सियाड़ी का रुख किया।

उद्घाटन के बाद वे जनसंपर्क के लिए कनुवान गांव जा रहे थे कि बसनिया चट्टी के पास अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब से बरसाई गई गोलियों ने विधायक, उनके सरकारी सुरक्षाकर्मी निर्भय नारायण उपाध्याय, चालक मुन्ना गोंड़, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, शेषनाथ पटेल और श्यामा शंकर राय की मौके पर ही जान ले ली। इस नरसंहार ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था। कई दिनों तक पूर्वांचल उबाल पर रहा।

वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मुहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया था और बीजेपी से विधायक चुने गए थे इसके बाद दोनों में स‍ियासी रार शुरू हो गई थी। इसके बाद एके 47 से कृष्‍णानंद राय सह‍ित अन्‍य लोगों की हत्‍या कर दी गई थी ज‍िसमें आरोप मुख्‍तार और उनके करीब‍ियों पर लगा था। मुख्‍तार के हालांक‍ि इस मामले में बरी होने के बाद प्रकरण का पटाक्षेप पूरी तरह से नहीं हो सका।

गुंडे बदमाशों को सरकार सि‍खा रही सबक: बृजेश पाठक डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि आज बेटियों की तरफ नजर नहीं उठा सकते हैं। अगर नजर उठाया तो उसका क्या हश्र होगा यह सभी को पता है। कहा कि आपकी सरकार है। सरकार जिले के विकास के लिए कटिबद्ध है। वह भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने मुहम्मदाबाद पहुंचे थे।