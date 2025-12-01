गाजीपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, घर पहुंचकर लगाई फांसी
गाजीपुर के दिलदारनगर में संदीप नामक एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने फूली गांव गया, जहाँ उसकी पिटाई की गई। इस घटना से आहत होकर उसने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रेमिका के भाई समेत 10 युवकों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दिलदारनगर थाना क्षेत्र के फूली गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी संदीप कुमार की गांव के युवकों ने पिटाई कर दी। संदीप आलमगंज का निवासी था।
पिटाई से आहत होकर उसने रविवार की रात अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। हालांकि, पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।
पुलिस ने प्रेमिका के बयान के आधार पर उसके भाई सहित गांव के 10 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना प्रेम संबंधों के चलते हुई बताई जा रही है, जो कि स्थानीय युवकों के बीच विवाद का कारण बनी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता का संकेत देती हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और सभी पहलुओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने गांव में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने सभी को शांति बनाए रखने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।