गाजीपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, घर पहुंचकर लगाई फांसी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दिलदारनगर थाना क्षेत्र के फूली गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी संदीप कुमार की गांव के युवकों ने पिटाई कर दी। संदीप आलमगंज का निवासी था। पिटाई से आहत होकर उसने रविवार की रात अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। हालांकि, पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने प्रेमिका के बयान के आधार पर उसके भाई सहित गांव के 10 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घटना प्रेम संबंधों के चलते हुई बताई जा रही है, जो कि स्थानीय युवकों के बीच विवाद का कारण बनी।