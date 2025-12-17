ओवरराइटिंग कर लेखपाल ने कर दी बड़ी गलती, अब सीधे डीएम के पास पहुंच गई पूरी रिपोर्ट
गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील में, धान की फसल क्षति मुआवजा मामले में लेखपाल पर जांच रिपोर्ट से छेड़छाड़ और आईजीआरएस पोर्टल पर गलत तिथि के साथ फोटो अपलो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मुहम्मदाबाद तहसील में धान की फसल क्षति मुआवजा से जुड़े एक प्रकरण में जांच आख्या से छेड़छाड़ और फोटो में तिथि बदलकर आइजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस संबंध में परसा के मुरलीधर राय ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लेखपाल के खिलाफ जांच व कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में बताया गया है कि अरविंद कुमार राय ने तहसील दिवस पर एक नवंबर को गाटा संख्या 755 की धान की फसल क्षति के मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि इसके क्रम में संबंधित लेखपाल विनोद कुमार यादव द्वारा गाटा संख्या 755 के स्थान पर गाटा संख्या 785 की गलत जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी गई।
इसकी छायाप्रति भी शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है। आगे बताया गया कि इसी प्रकरण से संबंधित आईजीआरएस 15 नवंबर के अंतर्गत गाटा संख्या 755 के लिए मुआवजे का प्रार्थना पत्र दर्ज कराया गया था।
लेखपाल ने पहले से तहसील दिवस में अपलोड की गई जांच रिपोर्ट में तिथि ओवरराइटिंग कर तथा फोटो में तिथि एडिट कर उसे 27 नवंबर को आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड कर फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया। जबकि 27 नवंबर को दिन गुरुवार था और फोटो में दिन रविवार दर्शाया गया है, जिससे रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से इसकी जांच कर लेखपाल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
