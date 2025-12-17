ओवरराइटिंग कर लेखपाल ने कर दी बड़ी गलती, अब सीधे डीएम के पास पहुंच गई पूरी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मुहम्मदाबाद तहसील में धान की फसल क्षति मुआवजा से जुड़े एक प्रकरण में जांच आख्या से छेड़छाड़ और फोटो में तिथि बदलकर आइजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस संबंध में परसा के मुरलीधर राय ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लेखपाल के खिलाफ जांच व कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत में बताया गया है कि अरविंद कुमार राय ने तहसील दिवस पर एक नवंबर को गाटा संख्या 755 की धान की फसल क्षति के मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि इसके क्रम में संबंधित लेखपाल विनोद कुमार यादव द्वारा गाटा संख्या 755 के स्थान पर गाटा संख्या 785 की गलत जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी गई।