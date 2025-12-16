गाजीपुर में भारी वाहनों से छलनी हो गया लंका-अंधऊ बाईपास, हर कदम पर खतरा

लंका–अंधऊ बाईपास पर गड्ढे इतने हैं कि बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार फिसल चुका हूं, हाथ-पैर छिल गए हैं। सबसे डर तब लगता है जब सामने से ट्रक आ जाए। बचने के चक्कर में गड्ढे में बाइक चली जाती है। रात में तो हालात और खराब हो जाते हैं। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, तभी शायद सड़क बने।

- राकेश पांडेय, बिराइच

सैकड़ों बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। गड्ढों की वजह से साइकिल और आटो पलटते मैंने अपनी आंखों से देखा है। बारिश में तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं। बच्चे जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना व्यस्त और जरूरी मार्ग होने के बावजूद अगर मरम्मत नहीं हो रही, तो यह सीधी लापरवाही है।

-विद्यासागर, गौसाबाद।

-रोज लंका–अंधऊ बाईपास से गुजरता हूं और हर दिन डर के साथ सफर करना पड़ता है। सड़क पर गड्ढों की भरमार है, बाइक या साइकिल चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। कई बार संतुलन बिगड़ जाता है और गिरते-गिरते बचा हूं। भारी वाहन सामने आ जाएं तो जान जोखिम में पड़ जाती है।

- मुर्तुजा, अंधऊ।

-इस सड़क से पैदल चलना अब किसी सजा से कम नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ चलना ही मुश्किल हो गया है और ऊपर से गड्ढों से भरी सड़क। कई बार पैर फिसल चुका है। भारी ट्रकों के गुजरने से डर बना रहता है। यह रास्ता हजारों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, फिर भी मरम्मत नहीं हो रही। प्रशासन को अब जागना चाहिए, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इन्कार नहीं किया जा सकता।-

जामवंत, आसमानिचक।

सड़क अधिक खराब होने के कारण दोबारा से प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। अब चार किमी सड़क निर्माण के लिए करीब छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। बजट मिलने के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया की जाएगी।

बीएल गौतम, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोकनिर्माण