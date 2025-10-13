गाजीपुर में आबादी की जमीन में शव दफनाने को लेकर विवाद, प्रशासन के मनाने पर शांत हुआ मामला

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। सुहवल थाना क्षेत्र के अंधारीपुर गांव में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के असलम खां के शव को दफनाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी होने पर एसडीएम ज्योती चौरसिया पुलिस के साथ पहुंची और समझाबुझा कर मामला शांत कराई।

दरअसल, असलम खां की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग शव को दफनाने पहुंचे, तो दूसरे वर्ग के एक युवक ने यह कहते हुए रोक दिया कि जमीन ग्राम सभा की है। इससे दोनों पक्षों में तनाव जैसे हालात बन गए।

मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचा तो एसडीएम ज्योति चौरसिया पहुंची। दोनों पक्षों से बातचीत कर करीब चार घंटे बाद स्थिति को सामान्य कराया।

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाद में अपनी कास्तकारी जमीन में शव दफनाने पर सहमति जताई। इसके बाद माहौल शांत हुआ और प्रशासन ने राहत की सांस ली।

एसडीएम ने बताया कि जिस जमीन पर शव दफनाने की कोशिश की जा रही थी, वह राजस्व अभिलेख में आबादी की जमीन है। फिलहाल मृतक के स्वजन ने अपनी निजी भूमि में शव को दफनाया है। घटना के बाद एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।