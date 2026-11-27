जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। जनपद के हैदरिया में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलने वाला विंध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को गति देने के लिए सेवराई तहसील क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

रविवार से शुरू हुए बैनामे के तहत गुरुवार तक 55 किसानों की कुल 5.3209 हेक्टेयर यानी करीब 21 बीघा भूमि का बैनामा कराया जा चुका है। इससे परियोजना के निर्माण की दिशा में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।