    गाजीपुर में मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर शराब बरामाद, चार पकड़े गए

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    गाजीपुर में रेलवे सुरक्षा बल और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला मामला दर्ज कर पीडीडीयू मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम ने शनिवार को मेमू पैसेंजर ट्रेन से 4 अंतर्राज्यीय चार शराब तस्कर को 22.470 लीटर के साथ पकड़ा। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की की गई है। सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला मामला दर्ज कर पीडीडीयू मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

    प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ गणेश सिंह राणा ने बताया की जीआरपी स्टाफ को पीडीडीयू स्टेशन भेजकर शराब की तस्करी को रोकने तथा उसमे संलिप्त व्यक्तियों के धर पकड़ हेतु ट्रेन संख्या 63226 डाउन मेमू पैसेंजर में गुप्त चेकिंग करवाया गया डीडीयू एवं दिलदारनगर के मध्य 2 व्यक्तियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया एवं 13238 डाउन को भदौरा स्टेशन में चेकिंग के दौरान कुल 2 को अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया।

    पूछताछ में सभी चारों व्यक्तियों ने अपना नाम गुलशन कुमार, ओलाहना थाना चन्द्रदीप जिला जमुई (बिहार), नितीश कुमार ओलाहना थाना चन्द्रदीप, जिला जमुई (बिहार),अजित कुमार पटनासिटी थाना मेहंदीगंज जिला पटना (बिहार),करण कुमार दीदारगंज थाना दीदारगंज, जिला पटना (बिहार) को पकड़ा गया।आगे पूछने पर तस्करों ने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर उसे अपने गावं ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते है और मुनाफा कमाते हैं क्योंकि बिहार राज्य में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 22.470 लीटर तथा मूल्य 15,060 रुपए का पाया गया।

    चार दिन में 77.76 लीटर शराब बरामद,15 तस्कर गिरफ्तार

    आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीम बिहार चुनाव को लेकर ट्रेनों से हो रही शराब तस्करी को रोकने के लिए अभियान चला दी है।बीते चार दिनों में विभिन्न ट्रेनों से कुल 77.76 लीटर अंग्रेजी शराब और 15 तस्करों को पकड़ा है।पीडीडीयू के दो आरपीएफ जवानों की हत्या के बाद भी ट्रेनों से शराब की तस्करी थम नहीं रह है।हालांकि स्थानीय आरपीएफ व जीआरपी तस्करों को पकड़ इस कार्य को रोकने में जुटी है।