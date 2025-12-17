गाजीपुर में अष्टधातु मूर्ति के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, बहरियाबाद (गाजीपुर)। बहरियाबाद शराब ठेका के पास कॉपर/अष्टधातु की मूर्ति के नाम पर ठगी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बस्ती जनपद के रूदौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी पीड़ित अरविंद उर्फ विक्रम सिंह ने बताया कि उसकी पहचान सादात थाना क्षेत्र के टाडा बैरक गांव निवासी राम अवतार यादव से हुई थी। आरोपी ने अपने पास कछुआ की कॉपर/अष्टधातु की करोड़ों रुपये की मूर्ति होने का दावा किया और उसे बेचने या बिक्री कराने की बात कही।

आरोप है कि सोमवार को आरोपित बहरियाबाद बाजार स्थित शराब ठेके के पास मिला और वहां से सुनसान जगह पर ट्यूबवेल के पीछे ले गया। वहां एक लाल प्लास्टिक की टेप से सील बाल्टी दिखाई, जिसमें लकड़ी का छोटा बॉक्स रखा था। आरोपित ने बॉक्स खोलने पर माल पसंद न आने की स्थिति में चार लाख रुपये देने की शर्त रखी। बॉक्स खोलने पर उसमें केवल लकड़ी का टुकड़ा निकला।