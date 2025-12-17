Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में अष्टधातु मूर्ति के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

    By Amit Sahai Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    गाजीपुर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लकड़ी की मूर्ति को अष्टधातु की बताकर चार लाख रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहरियाबाद (गाजीपुर)। बहरियाबाद शराब ठेका के पास कॉपर/अष्टधातु की मूर्ति के नाम पर ठगी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती जनपद के रूदौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी पीड़ित अरविंद उर्फ विक्रम सिंह ने बताया कि उसकी पहचान सादात थाना क्षेत्र के टाडा बैरक गांव निवासी राम अवतार यादव से हुई थी। आरोपी ने अपने पास कछुआ की कॉपर/अष्टधातु की करोड़ों रुपये की मूर्ति होने का दावा किया और उसे बेचने या बिक्री कराने की बात कही।

    आरोप है कि सोमवार को आरोपित बहरियाबाद बाजार स्थित शराब ठेके के पास मिला और वहां से सुनसान जगह पर ट्यूबवेल के पीछे ले गया। वहां एक लाल प्लास्टिक की टेप से सील बाल्टी दिखाई, जिसमें लकड़ी का छोटा बॉक्स रखा था। आरोपित ने बॉक्स खोलने पर माल पसंद न आने की स्थिति में चार लाख रुपये देने की शर्त रखी। बॉक्स खोलने पर उसमें केवल लकड़ी का टुकड़ा निकला।

    विरोध करने पर आरोपित ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और चार लाख रुपये की मांग की। भयभीत पीड़ित ने अपने पास मौजूद 2400 रुपये दे दिए और शेष रकम की व्यवस्था के बहाने मौके से निकलकर पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित को बहरियाबाद-सादात मार्ग स्थित चौरहापार मोड़ से एक अदद तमंचा, कारतूस व ठगी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।