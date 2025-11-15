गाजीपुर में मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्थानीय पुलिस ने फरार चल रहे शातिर गो-तस्कर बहरियाबाद के लछीरामपुर गांव निवासी सभाजीत उर्फ़ शालू यादव को गुरुवार की रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी।

उसके पास से एक तमंचा, कारतूस व एक बाइक बरामद हुई है। घायल तस्कर का उपचार राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है।

आजमगढ़ में मुठभेड़ में पकड़े गए हत्यारे

पवई थाना की पुलिस ने भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिलने गए नरेंद्र की हत्या करने वाले बदमाश सहित तीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि थाना प्रभारी प्रदीप मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली की क्षेत्र के एक गांव में नरेंद्र बिंद की हत्या करने वाला बदमाश नीरज बाइक से सुम्डाडीह मार्ग की तरफ से आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर बदमाश की प्रतीक्षा करने लगी।