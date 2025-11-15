Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में मुठभेड़ में गो-तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

    By Abhishek Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ में फरार गो-तस्कर सभाजीत उर्फ़ शालू यादव को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल तस्कर का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्थानीय पुलिस ने फरार चल रहे शातिर गो-तस्कर बहरियाबाद के लछीरामपुर गांव निवासी सभाजीत उर्फ़ शालू यादव को गुरुवार की रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी।

    उसके पास से एक तमंचा, कारतूस व एक बाइक बरामद हुई है। घायल तस्कर का उपचार राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है।

    आजमगढ़ में मुठभेड़ में पकड़े गए हत्यारे

    पवई थाना की पुलिस ने भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिलने गए नरेंद्र की हत्या करने वाले बदमाश सहित तीन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि थाना प्रभारी प्रदीप मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली की क्षेत्र के एक गांव में नरेंद्र बिंद की हत्या करने वाला बदमाश नीरज बाइक से सुम्डाडीह मार्ग की तरफ से आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर बदमाश की प्रतीक्षा करने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान बाइक पर तीन संदिग्ध आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे बाइक घुमाकर भागने लगे। तेज रफ्तार होने की वजह से बदमाश बाइक समेत अंसुतलित होकर गिर पड़े। पुलिस से अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

    जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश नीरज के पैर में लग गई। गोली लगते ही बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश और दो अन्य बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत सीएचसी में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नीरज, शिवशंकर उर्फ शंकर निवासी पिलकिच्छा थाना खुटहन जिला जौनपुर और सूरज उर्फ मंटू के रुप में हुई है पुलिस ने बदमाशों के पास से एक 315 बोर का कट्टा और गोली बरमाद किया है। 