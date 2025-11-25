Language
    गाजीपुर में नशे में टैंकर चालक ने मजदूर को कुचला, टाटा मैजिक में टकराकर बाइक सवार की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    गाजीपुर में एक नशे में धुत टैंकर चालक ने एक मजदूर को कुचल दिया और एक बाइक सवार की टाटा मैजिक से टक्कर में मौत हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के देवकली कट के समीप टाटा मैजिक में पीछे से बाइक टकराने से युवक की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर -जलालाबाद मार्ग पर नसीरपुर नहर पुलिया के पास तेज रफ्तार टैंकर चालक ने नशे में ठेका में टक्कर मारने के बाद बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद टैंकर चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। घटना के विरोध में लोगों ने कुछ देर तक शव उठाने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया।
    वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के देवकली कट के समीप टाटा मैजिक में पीछे से बाइक टकराने से युवक की मौत हो गई।

    तेज रफ्तार टैंकर ने ठेला व पिकअप में भी मारी टक्कर, बच गए लोग
    मनिहारी: शादियाबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अरविंद कुमार उर्फ इंदल (40) बाइक से बुजुर्गा की तरफ जा रहे थे। तभी बुजुर्गा के तरफ से आ रहे तेज़ रफ़्तार टैंकर ने बाइक सवार अरविंद कुमार को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद कुमार उर्फ इंदल हंसराजपुर बाजार में एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर काम कर परिवार का जीवन यापन करते थे।

    उनका एक पुत्र भोलू 10 वर्ष व पुत्री संजना 12 वर्ष है। पत्नी गीता देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। टैंकर चालक पारस पांडेय परमार्थ फिलिंग स्टेशन नसीरपुर में तेल खाली कर मुगलसराय तेल लेने जा रहा था। बताया जाता है कि गौसपुर बुजुर्गा पहुंचने के बाद शराब पी। पीने के बाद वह टैंकर मोड़कर परमार्थ फिलिंग स्टेशन नसीरपुर वापस आते समय नन्हू इंटर कालेज फिरोजपुर के पास सिंघाड़ा बेच रहे रामपुर जीवन गांव निवासी संजय राजभर के ठेले में टक्कर मार दी।

    संयोग अच्छा था कि संजय राजभर एक तरफ साइड में खड़ा था जिसे वह बच गया और उसे हल्की चोटे आई है। इसके बाद रंजीतपुर गांव के पास गोदाम से समान लोड कर रहे आदर्श जनरल स्टोर हंसराजपुर के पिकअप में साइड से टक्कर मार दी जिससे पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। वहां से आगे बढ़ते ही नसीरपुर नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार अरविंद कुमार उर्फ इंदल (40) को टक्कर मार दी और वह नहर में जा गिरे।

    हेलमेट न लगाने के कारण उनके सिर में चोट लगने से अधिख खून गिरने से मौत हो गई। टैंकर चालक टक्कर मारकर पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ी कर दी। पुलिस ने पहुंचकर चालक को हिरासत में ले लिया। लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई कीमांग को लेकर कुछ देर तक शव उठाने नहीं दिया।

    देवकली कट पर आए दिन हादसे, फिर गई युवक की जान
    देवकली: वाराणसी-गाजीपुर फोरलेन के देवकली कट के पास आए दिन हादसे होते हैं। बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मंगलवार को अपराह्न में मुहम्मदाबाद क्षेत्र के ब्रह्मदासपुर निवासी पंकज राय (36) बाइक से वाराणसी से घर लौट रहे थे। वह बीएचयू में भर्ती पड़ोस के मरीज को देखने गए थे। इस दौरान देवकली कट के समीप पटरी के किनारे मालवाहक मैजिक में पीछे से टक्कर हो गई।

    हेलमेट लगाने के बावजूद सिर में गंभीर चोट आयी। अधिक चोट के कारण घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आधार कार्ड से पहचान कर स्वजन को सूचना दी गई। रामपुर माझां थाने के एसआइ मोतीलाल व राकेश कुमार यादव ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वह प्राइवेट नौकरी करते थे।उनके दो बच्चे हैं। देवकली कट पर प्राय: हादसा होता है।