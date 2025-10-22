गाजीपुर में शादी के एक साल बाद विवाहिता की मौत, पति सहित चार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज
गाजीपुर के करमहरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। कविता यादव की शादी 22 नवंबर 2024 को हुई थी और आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। करमहरी गांव में मंगलवार को विवाहिता की मौत हो गई। बारा कला गांव निवासी भाई विशाल यादव ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए सास निर्मला देवी, ससुर हृदय नारायण, पति राम नरेश यादव व देवर रत्नेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
कविता यादव की शादी 22 नवंबर 2024 को रामनरेश यादव पुत्र निवासी करमहरी से हुई थी। विवाह के समय दहेज स्वरूप 5 लाख नगद, सोने की सिकड़ी, एक भर अंगूठी, टीवी.एस. राइडर बाइक एवं अन्य घरेलू सामान दिया था।शादी के कुछ महीनों तक दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में सास ,ससुर पति व देवर ने दहेज कम मिलने का ताना देना शुरू किया। भाई विशाल यादव ने बताया कि पंचायत में समझौते के बाद भी उत्पीड़न नहीं रुका।
ससुराल पक्ष ने व्यापार के लिए चार लाख की अतिरिक्त मांग की, जिसे देने में असमर्थता जताने पर पिता को गाली-गलौज कर घर से भगा दिया। इसी रंजिश में 20 अक्टूबर की रात फोन पर सूचना दी गई कि कविता की मृत्यु हो गई है। जब मौके पर पहुंचे, तो कविता का शव कमरे में पलंग पर पड़ा मिला। भाई ने आरोप लगाया कि रस्सी से गला घोंटने का निशान था।
स्वजन ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। कोतवाल प्रमोद यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
