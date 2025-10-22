गाजीपुर में शादी के एक साल बाद विवाहिता की मौत, पति सहित चार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। करमहरी गांव में मंगलवार को विवाहिता की मौत हो गई। बारा कला गांव निवासी भाई विशाल यादव ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए सास निर्मला देवी, ससुर हृदय नारायण, पति राम नरेश यादव व देवर रत्नेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

कविता यादव की शादी 22 नवंबर 2024 को रामनरेश यादव पुत्र निवासी करमहरी से हुई थी। विवाह के समय दहेज स्वरूप 5 लाख नगद, सोने की सिकड़ी, एक भर अंगूठी, टीवी.एस. राइडर बाइक एवं अन्य घरेलू सामान दिया था।शादी के कुछ महीनों तक दाम्पत्य जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में सास ,ससुर पति व देवर ने दहेज कम मिलने का ताना देना शुरू किया। भाई विशाल यादव ने बताया कि पंचायत में समझौते के बाद भी उत्पीड़न नहीं रुका।

ससुराल पक्ष ने व्यापार के लिए चार लाख की अतिरिक्त मांग की, जिसे देने में असमर्थता जताने पर पिता को गाली-गलौज कर घर से भगा दिया। इसी रंजिश में 20 अक्टूबर की रात फोन पर सूचना दी गई कि कविता की मृत्यु हो गई है। जब मौके पर पहुंचे, तो कविता का शव कमरे में पलंग पर पड़ा मिला। भाई ने आरोप लगाया कि रस्सी से गला घोंटने का निशान था।