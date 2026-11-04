दीपावली पर गाजीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर शानदार छूट, टीवी-फ्रिज और वाशिंग मशीन पर बंपर ऑफर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दीपावली पर बाजार में इस बार सिर्फ रोशनी और सजावट की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पर मिल रही छूट की भी खूब चमक है। घर में पुरानी टीवी बदलनी हो या नया फ्रिज-वाशिंग मशीन खरीदना हो, कंपनियों के ऑफर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

स्मार्ट टीवी पर एक्सचेंज की सुविधा है तो फाइव-जी मोबाइल पर हजारों रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके साथ उपहार और लकी ड्रा के आकर्षण ने त्योहार की खरीदारी को और खास बना दिया है। पुरानी टीवी दीजिए, नई ले जाइए जेलगेट स्थित एसके इलेक्ट्रॉनिक के संचालक सुरेंद्र यादव ने बताया कि ग्राहकों को पुरानी टीवी के बदले नई टीवी खरीदने पर विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा फ्रिज, वाशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक की छूट है। खरीदारी पर इंश्योर गिफ्ट देने का ऑफर भी चल रहा है। कई दुकानों पर लकी ड्रा कूपन के जरिये ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ पाने का मौका दिया जा रहा है।

मोबाइल खरीद पर 25 हजार तक की छूट दिया मोबाइल के संचालक सुनील ने बताया कि मोबाइल बाजार में भी ऑफर की भरमार है। फाइव-जी स्मार्टफोन की खरीद पर पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की छूट दी जा रही है।

पुराने मोबाइल को एक्सचेंज कर नया फोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ लकी ड्रा कूपन और हर खरीद पर निश्चित उपहार, इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अलग-अलग कंपनियों के ऑफर के चलते ग्राहक अपने बजट के अनुसार मोबाइल चुन सकते हैं।