Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में धान के खेत में युवक का सड़ा शव मिला, हत्या कर फेंकने का अंदेशा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    गाजीपुर के अंधऊ गांव के पास धान के खेत में एक अज्ञात युवक का सड़ा हुआ शव मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या कहीं और की गई है और शव को यहाँ लाकर फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ गांव के समीप धान के खेत में बुधवार की सुबह एक अज्ञात युवक का सड़ा हुआ शव मिला। शव पानी में पड़े रहने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह अंधऊ हवाई पट्टी के पास स्थित खेत में पहुंचे किसान को तेज दुर्गंध महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो खेत में एक शव पड़ा मिला। शोर मचते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

    ग्रामीणों का अनुमान है कि युवक की हत्या कर कहीं और से लाकर शव को यहां फेंका गया है। सूचना पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस पहचान उजागर करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है।