गाजीपुर में धान के खेत में युवक का सड़ा शव मिला, हत्या कर फेंकने का अंदेशा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ गांव के समीप धान के खेत में बुधवार की सुबह एक अज्ञात युवक का सड़ा हुआ शव मिला। शव पानी में पड़े रहने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है।

सुबह अंधऊ हवाई पट्टी के पास स्थित खेत में पहुंचे किसान को तेज दुर्गंध महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो खेत में एक शव पड़ा मिला। शोर मचते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों का अनुमान है कि युवक की हत्या कर कहीं और से लाकर शव को यहां फेंका गया है। सूचना पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस पहचान उजागर करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है।