बैंक से संबंधित एप की जानकारी मांगी, फिर खाते से उड़ा दिए दस लाख रुपये
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दिलदारनगर बहुअरा निवासी आसिफ अली खां ने साइबर ठगों द्वारा बैंक अधिकारी बनकर फोन करने और धोखाधड़ी कर खाते से 10 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाते हुए साइबर थाने में एफआइआर दर्ज कराई है।
पीड़ित आसिफ अली ने बताया कि 11 दिसंबर को शाम करीब 4:20 बजे उनके मोबाइल नंबर पर एक फोन आया। काल करने वाले व्यक्ति ने बैंक से संबंधित ऐप की जानकारी मांगी। बातचीत के बाद पीड़ित ने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया।
रात में मोबाइल देखा तो उसके खाते से 5-5 लाख रुपये की दो संदिग्ध निकासी के मैसेज प्राप्त हुए। मैसेज मिलते ही आसिफ अली खां ने तुरंत बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपना खाता फ्रीज कराया। इसके बाद 12 दिसंबर को उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई।
मामले की आनलाइन शिकायत भी दर्ज की गई। पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।साइबर ठगों की पहचान व रकम की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं।
