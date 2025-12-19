UP Weather: ठंड और कोहरे ने बढ़ाई कंपकंपी, पूर्वांचल के जिले में दो दिनों में ही दिखा बड़ा असर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोहरा और गलन भरी ठंड ने जिले में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी बेहाल नजर आए। शुक्रवार को सूर्यदेव की किरणें भी नहीं दिखीं और दिनभर हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़कों पर सुबह और शाम कड़ाके की ठंड के चलते सन्नाटा पसरा रहा, जबकि दोपहर में बाजार में हल्की चहल-पहल जरूर देखी गई। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग कांपते नजर आए। विशेषकर सिटी रेलवे स्टेशन पर हालात सबसे खराब रहे। न तो यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था थी और न ही रैन बसेरा की सुविधा। यात्रियों ने ठिठुरते हुए ट्रेनों का इंतजार किया।

दिसंबर के मध्य में पड़ी ठंड ने केवल दो दिनों में ही लोगों की दिनचर्या और कामकाज पर भारी असर डाला। गुरुवार को पूरा दिन सूरज बादलों में छिपा रहा और शुक्रवार को भी ठंड और कोहरे ने वही रवैया अपनाया। लंका, सकलेनाबाद, मिश्रबाजार, महुआबाग, कचहरी रोड, चीतनाथ आदि क्षेत्रों में अलाव की कमी से लोग सड़कों पर कांपते नजर आए। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब रहे।

सुबह सात बजे तक सड़कों पर आवागमन लगभग न के बराबर था। लोगों ने अपने घरों में ही रहने को प्राथमिकता दी। पशुपालकों का कहना है कि ठंड के चलते जानवर भी परेशान हैं और उन्हें गर्म रखने के पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं, प्रशासन की ओर से ठंड और कोहरे के प्रभाव से निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नागरिकों का कहना है कि अलाव और अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था की तत्काल जरूरत है।

पिछले पांच दिन ये रहा अधिकतम व न्यूनतम तापमान

14 दिसंबर: 24.5 - 11.5

15 दिसंबर: 25 -10.5

16 दिसंबर: 23.5- 12.5

17 दिसंबर: 19.0 - 11.5

18 दिसंबर: 22.0 - 11.5

19 दिसंबर : 21.0 - 11.0 ठंड में ये बरतें सावधानियां..

– हमेशा मोटे स्वेटर, ऊनी शाल, टोपी, दस्ताने और मोजे पहनें ताकि शरीर का तापमान बना रहे।

– ठंड में शरीर को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। गर्म सूप, दलिया, सूखे मेवे और फलों का सेवन करें।

– चाय, दूध या हर्बल टी जैसी गर्म चीजें पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।

– सुबह और रात के समय ठंड सबसे ज्यादा होती है। जरूरत न होने पर बाहर जाने से बचें।

– घर में अलाव या हीटर का इस्तेमाल करें और गाड़ी में यात्रा करते समय हीटिंग की व्यवस्था रखें।

– ठंड में भी पर्याप्त पानी पियें और हाथ-पांव साफ रखें ताकि संक्रमण से बचा जा सके।