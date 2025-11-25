Language
    गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप घोटाला उजागर, छह मेडिकल फर्मों पर आपराधिक साजिश का आरोप

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:06 PM (IST)
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें छह मेडिकल फर्मों पर आपराधिक साजिश का आरोप है। इन फर्मों ने अवैध रूप से सिरप बेचकर नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं।

    कोडीन सिरप का कोई रिकार्ड नहीं पाया गया।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सिरप की संदिग्ध खरीद-बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है।

    औषधि निरीक्षक की लिखित शिकायत पर मेसर्स अंश मेडिकल एजेंसी के अमित कुमार सिंह, मेसर्स-शुभम फार्मा के निलेश कुमार श्रीवास्तव, मेसर्स नित्यांश मेडिकल एजेंसी के शुभम सिंह, मौर्या मेडिकल स्टोर के दयाराम सिंह, स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के सर्वांश, तथा राधिका मेडिकल एजेंसी के राहुल कुमार यादव के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, कूटरचित बिल के जरिए अवैध तरीके से कोडीन सिरप बेचने और रिकार्ड छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    लखनऊ मुख्यालय से मिले निर्देशों पर की गई 14 से 20 नवंबर तक की जांच में सभी छह फर्मों में कोडीनयुक्त दवाओं का स्टाक, बिल बुक और बिक्री अभिलेख नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठान बंद मिले, जबकि कहीं सामान्य दवाएं तो थीं, लेकिन कोडीन सिरप का कोई रिकार्ड नहीं पाया गया। आरोपियों पर भारी मुनाफे के लिए नशे की दवाओं की अवैध बिक्री का संदेह गहरा गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।