गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप घोटाला उजागर, छह मेडिकल फर्मों पर आपराधिक साजिश का आरोप

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सिरप की संदिग्ध खरीद-बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है।

औषधि निरीक्षक की लिखित शिकायत पर मेसर्स अंश मेडिकल एजेंसी के अमित कुमार सिंह, मेसर्स-शुभम फार्मा के निलेश कुमार श्रीवास्तव, मेसर्स नित्यांश मेडिकल एजेंसी के शुभम सिंह, मौर्या मेडिकल स्टोर के दयाराम सिंह, स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के सर्वांश, तथा राधिका मेडिकल एजेंसी के राहुल कुमार यादव के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, कूटरचित बिल के जरिए अवैध तरीके से कोडीन सिरप बेचने और रिकार्ड छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।