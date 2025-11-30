गाजीपुर में दो पक्षों के विवाद में आए तीन बदमाशों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा, पहुंची चार थानों की पुलिस
गाजीपुर के पारा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। मुस्ताक के बेटे और उसके साथियों ने हसन के बेटों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने हमलावरों को पकड़कर पीटा और खंभे से बांध दिया। पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नोनहरा थाना के पारा गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हो गया। गांव निवासी हसन, जो टेंट हाउस चलाते हैं और बड़ौरा में पेट्रोल पंप चलाने वाले मुस्ताक के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी तनातनी के बीच मुस्ताक का बेटा शनिवार की रात अपने तीन दोस्तों को लखनऊ नंबर की कार से गांव ले आया।
सुबह होते ही मुस्ताक के बेटे और उसके साथियों ने हसन के पुत्र पप्पू और नवल की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पप्पू की स्थिति चिंताजनक देख डाक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया।
घटना के बाद तीनों हमलावर मुस्ताक के घर में छिप गए। सुबह जब पुलिस पहुंची तो परिवार वालों ने उनके घर में न होने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बदमाशों को घर के अंदर ही बताया। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और घर में घुसकर तीनों को बाहर निकाल लाठी-डंडे से जमकर पिटाई कर खंभे में बांध दिया।
ग्रामीणों के अनुसार बदमाशों के पास असलहा भी था। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बदमाशों को हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस तीनों को किसी तरह गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। उग्र ग्रामीणों ने बदमाशों की स्कार्पियो और स्विफ्ट डिजायर कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
गांव में तनाव को देखते हुए कासिमाबाद, बिरनो, जंगीपुर और नोनहरा थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंच गई। फोर्स आते ही गांव के लोग घरों में छिपने लगे। हालात नियंत्रित करने के लिए सदर एसडीएम रविश गुप्ता और सीओ कासिमाबाद भी मौके पर पहुंचे। पुलिस गांव में सतर्कता बढ़ाए हुए है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है।
