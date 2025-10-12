Language
    गाजीपुर में वध के लिए ले जा रहे गोवंश बरामद, पुलिस पर तस्करी का आरोप; वीडियो वायरल

    By Shivanand Rai Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    गाजीपुर में पुलिस ने वध के लिए ले जाए जा रहे गोवंश को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस पर तस्करी के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और गरमा दिया है। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से गोवंश की तस्करी हो रही है।

    गाजीपुर में वध के लिए जा रहे पिकअप से गोवंश बरामद।

    जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय पुलिस ने शनिवार की रात खडैचा गांव के पास बिहार वध को जा रहा बोलेरो पिकअप में लदा तीन गोवंशीय पशु को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा लिया। हालांकि, चालक मौके से फरार हो गया। उपनिरीक्षक भूपेश चंद्र कुशवाहा की तहरीर पर अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, वाहन को सीज कर दिया गया।

    हालांकि गौ तस्करी को लेकर एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। जिसमें तस्कर द्वारा एक सिपाही पर रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले के जांच में जुट गई है।

    उप निरीक्षक ने तहरीर देकर बताया की पुलिस टीम के साथ दरौली क्षेत्र में भ्रमण शील था। तभी मुखबीर सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकप गाड़ी से जिसमें गोवंशीय पशु लादकर दिलदारनगर की तरफ से देवढ़ी मार्ग पकड़कर नहर पटरी होते हुए बिहार कि तरफ ले जा रहे है।

    वह खड़ैचा नहर पुलिया के पास पहुंचे तो पेड़ के पास सफेद रंग की पिकअप गाड़ी खड़ी है। जिसका चालक फरार है। वाहन के अंदर देखा गया तो तीन गोवंशीय पशु को बहुत क्रूरता से उनके चारो पैर व मुंह को लायनान कि रस्सी से बांध कर वाहन के अंदर ठूसा गया है। जिससे सभी बेहोशी में है।

    वही, इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से प्रसारित हो रहा है। कोतवाली के एक आरक्षी पर पशु तस्करी के नाम पर प्रति सप्ताह हजारों रुपया लेने का आरोप भी लगाया गया है। कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।