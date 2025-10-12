गाजीपुर में वध के लिए ले जा रहे गोवंश बरामद, पुलिस पर तस्करी का आरोप; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय पुलिस ने शनिवार की रात खडैचा गांव के पास बिहार वध को जा रहा बोलेरो पिकअप में लदा तीन गोवंशीय पशु को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा लिया। हालांकि, चालक मौके से फरार हो गया। उपनिरीक्षक भूपेश चंद्र कुशवाहा की तहरीर पर अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, वाहन को सीज कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि गौ तस्करी को लेकर एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। जिसमें तस्कर द्वारा एक सिपाही पर रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले के जांच में जुट गई है। उप निरीक्षक ने तहरीर देकर बताया की पुलिस टीम के साथ दरौली क्षेत्र में भ्रमण शील था। तभी मुखबीर सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकप गाड़ी से जिसमें गोवंशीय पशु लादकर दिलदारनगर की तरफ से देवढ़ी मार्ग पकड़कर नहर पटरी होते हुए बिहार कि तरफ ले जा रहे है।

वह खड़ैचा नहर पुलिया के पास पहुंचे तो पेड़ के पास सफेद रंग की पिकअप गाड़ी खड़ी है। जिसका चालक फरार है। वाहन के अंदर देखा गया तो तीन गोवंशीय पशु को बहुत क्रूरता से उनके चारो पैर व मुंह को लायनान कि रस्सी से बांध कर वाहन के अंदर ठूसा गया है। जिससे सभी बेहोशी में है।