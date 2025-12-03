गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी अंधेरे में हुआ फरार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वाट टीम और सुहवल थाना पुलिस की मंगलवार की रात संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर गौ-तस्कर मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। रात में रजागंज क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश से भरा पिकअप और दो बाइक सवार तस्कर गहमर की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन दिखने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

सूचना पर स्वाट व थाना सुहवल टीम ने घेराबंदी कर कालूपुर मोड़ के पास पीछा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर दोबारा फायर किया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया।