गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी अंधेरे में हुआ फरार
गाजीपुर में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी। उसका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वाट टीम और सुहवल थाना पुलिस की मंगलवार की रात संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर गौ-तस्कर मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
रात में रजागंज क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश से भरा पिकअप और दो बाइक सवार तस्कर गहमर की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन दिखने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।
सूचना पर स्वाट व थाना सुहवल टीम ने घेराबंदी कर कालूपुर मोड़ के पास पीछा किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर दोबारा फायर किया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया।
घायल बदमाश की पहचान सैफ निवासी नोनहरा के रूप में हुई। उसके खिलाफ विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की।
वहीं घायल को उपचार के लिए सीएचसी रेवतीपुर भेजा गया। फरार साथी व पिकअप वाहन की तलाश जारी है। कार्रवाई में स्वाट प्रभारी रोहित कुमार मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र पाण्डेय की टीम शामिल रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।