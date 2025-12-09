गाजीपुर में विवाहिता को हक दिलाने के लिए महिला दारोगा ने लिया 1.30 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज
गाजीपुर में एक विवाहिता के साथ धोखाधड़ी के मामले में महिला दारोगा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दारोगा ने महिला से धोखे से पैसे लिए और बाद मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा के विश्रामपुर सबुआ निवासी रीना देवी को ससुराल में उसका हक-हिस्सा दिलाने के नाम पर गांव के एक युवक ने महिला दारोगा संग मिलकर फ्राड कर दिया। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच कर रही है।
रीना ने पुलिस को बताया कि उसके गांव के कमलेश यादव उर्फ अमलेश ने उससे एक लाख 30 हजार रुपये नकद लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी के यहां ड्यूटी करने वाली एक महिला दारोगा को दिया था। इससे पहले भी रीना ने कमलेश को 13 हजार रुपये आनलाइन दिए थे। रीना को जब उसका हक हिस्सा नहीं मिला तो वह कमलेश से रुपये वापस मांगने लगी।
इस पर उसने कहा कि अब दूसरे अधिकारी आ गए हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा। काफी दिनों बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह दोबारा कमलेश के पास गई। इस पर उसने रीना के साथ दुर्व्यवहार किया।
14 नवंबर को भी रीना ने शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद रीना ने दोबारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अज्ञात महिला दारोगा और कमलेश के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।