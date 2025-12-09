गाजीपुर में विवाहिता को हक दिलाने के लिए महिला दारोगा ने लिया 1.30 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा के विश्रामपुर सबुआ निवासी रीना देवी को ससुराल में उसका हक-हिस्सा दिलाने के नाम पर गांव के एक युवक ने महिला दारोगा संग मिलकर फ्राड कर दिया। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच कर रही है।

रीना ने पुलिस को बताया कि उसके गांव के कमलेश यादव उर्फ अमलेश ने उससे एक लाख 30 हजार रुपये नकद लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी के यहां ड्यूटी करने वाली एक महिला दारोगा को दिया था। इससे पहले भी रीना ने कमलेश को 13 हजार रुपये आनलाइन दिए थे। रीना को जब उसका हक हिस्सा नहीं मिला तो वह कमलेश से रुपये वापस मांगने लगी।