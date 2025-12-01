गाजीपुर में पत्रकार हत्याकांड के गवाह पर हमला कराने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में आकाश गुप्ता नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। वह पत्रकार राजेश हत्याकांड के गवाह अमितेश मिश्रा पर गोली चलाने की घटना में शामिल था। पुलिस ने उसे मैनपुर-गोसंदेपुर मार्ग पर घेराबंदी करके पकड़ा। आकाश ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। जांच में पता चला कि आकाश ने ही अमितेश मिश्रा पर हमले की सूचना हमलावरों को दी थी।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। थाना क्षेत्र के मैनपुर–गोसंदेपुर मार्ग पर रविवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तुलापट्टी उर्फ ब्राह्मणपुरा गांव निवासी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में गोली लगने से घायल आकाश पत्रकार स्व. राजेश हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह अमितेश मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में शामिल था।
मुखबिर से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी रोहित मिश्रा और थाना प्रभारी राजनरायन की संयुक्त टीम ने देर रात घेराबंदी की। लगभग ढाई बजे भीटे के पास पुलिस को सामने देखकर आकाश ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई संतुलित जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई और वह सड़क पर गिर पड़ा।
पकड़े जाने के बाद पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश गुप्ता बताया। उसके पास से एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए। दस अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे पत्रकार स्व. राजेश हत्याकांड के मुख्य गवाह अमितेश मिश्रा पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी।
जवाबी कार्रवाई में अंशु मद्धेशिया घायल होकर गिर पड़ा जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। दूसरा बदमाश अनीश उर्फ रईस यादव उसी दिन शाम को जंगीपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया, जबकि तीसरे बदमाश बिट्टू यादव ने पुलिस दबाव में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
जांच में सामने आया कि अमितेश मिश्रा पर हुए हमले का मुखबिर आकाश गुप्ता ही था। उसने ही हमलावरों को यह सूचना दी थी कि अमितेश योगेश दुबे के दरवाजे पर बैठा है, जिसके बाद बदमाशों ने हमला बोला। इसके साथ ही आकाश के पिता सुनील गुप्ता उर्फ छपकल्लु पर जाली नोटों के कारोबार में शामिल होने के आरोप हैं, तथा एनआईए एक्ट से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।