गाजीपुर में पत्रकार हत्याकांड के गवाह पर हमला कराने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। थाना क्षेत्र के मैनपुर–गोसंदेपुर मार्ग पर रविवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तुलापट्टी उर्फ ब्राह्मणपुरा गांव निवासी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में गोली लगने से घायल आकाश पत्रकार स्व. राजेश हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह अमितेश मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में शामिल था।

मुखबिर से सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी रोहित मिश्रा और थाना प्रभारी राजनरायन की संयुक्त टीम ने देर रात घेराबंदी की। लगभग ढाई बजे भीटे के पास पुलिस को सामने देखकर आकाश ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई संतुलित जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई और वह सड़क पर गिर पड़ा।

पकड़े जाने के बाद पूछताछ में उसने अपना नाम आकाश गुप्ता बताया। उसके पास से एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए। दस अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे पत्रकार स्व. राजेश हत्याकांड के मुख्य गवाह अमितेश मिश्रा पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी।

जवाबी कार्रवाई में अंशु मद्धेशिया घायल होकर गिर पड़ा जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। दूसरा बदमाश अनीश उर्फ रईस यादव उसी दिन शाम को जंगीपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया, जबकि तीसरे बदमाश बिट्टू यादव ने पुलिस दबाव में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।