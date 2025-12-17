जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद में बिजली का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भुगतान के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जनपद में 57,314 ऐसे नेवर पेड उपभोक्ता हैं, जो लगातार बिजली उपभोग कर रहे हैं, लेकिन दो-दो वर्षों तक बिजली बिल जमा नहीं कर रहे। नतीजा यह है कि इन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 149.83 करोड़ रुपये का भारी बकाया खड़ा हो गया है। चेकिंग के दौरान कनेक्शन कटता है, तो कुछ राशि जमा कर फिर से लाइन जुड़वा ली जाती है और उसके बाद वही खेल दोबारा शुरू हो जाता है।

अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि बकाया के मामले में विद्युत वितरण खंड प्रथम अव्वल बना हुआ है। यहां 21,312 उपभोक्ताओं पर 51.04 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं वितरण खंड द्वितीय में 10,020 उपभोक्ताओं पर 39.99 करोड़, तृतीय में 14,824 उपभोक्ताओं पर 33.64 करोड़ और चतुर्थ खंड में 11,158 उपभोक्ताओं पर 25.16 करोड़ रुपये बकाया हैं।

लंबे समय से भुगतान न होने के कारण विभाग की आर्थिक सेहत पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए शासन ने राहत और समाधान के तौर पर एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। यह योजना खास तौर पर नेवर पेड और बड़े बकाएदार उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे बिना डर और परेशानी के अपना बकाया निपटा सकें।