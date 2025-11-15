Language
    बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे! डाक विभाग में सिर्फ 70 रुपये में बन जाएगी जीवन प्रमाण पत्र आईडी

    By Jitendra Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    गाजीपुर के पेंशनभोगियों के लिए डाक विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब वे केवल 70 रुपये में अपने नजदीकी डाकघर से जीवन प्रमाण पत्र आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा पेपरलेस है और इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होगी। जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे डाकघर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंकों या साइबर कैफे के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाक विभाग ने यह सुविधा जिले के 300 से अधिक डाकघरों में शुरू कर दी है। अब पेंशनधारी सिर्फ 70 रुपये जमा कर अपने नजदीकी डाकघर से तुरंत जीवन प्रमाण पत्र आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

    डाक अधीक्षक मासूम रज़ा रश्दी ने बताया कि यह सेवा पूरी तरह पेपरलेस है और मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए पेंशनधारियों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन आईडी, पीपीओ नंबर, पेंशन वितरण विभाग, बैंक खाता विवरण और उंगली या चेहरे का बायोमैट्रिक सत्यापन कराना होगा।

    उन्होंने बताया कि जो पेंशनधारी स्मार्टफोन या आनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत महसूस करते हैं, वे सीधे अपने नजदीकी डाकघर जाकर यह सुविधा ले सकते हैं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, गाजीपुर शाखा से संपर्क किया जा सकता है।