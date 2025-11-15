बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे! डाक विभाग में सिर्फ 70 रुपये में बन जाएगी जीवन प्रमाण पत्र आईडी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंकों या साइबर कैफे के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाक विभाग ने यह सुविधा जिले के 300 से अधिक डाकघरों में शुरू कर दी है। अब पेंशनधारी सिर्फ 70 रुपये जमा कर अपने नजदीकी डाकघर से तुरंत जीवन प्रमाण पत्र आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डाक अधीक्षक मासूम रज़ा रश्दी ने बताया कि यह सेवा पूरी तरह पेपरलेस है और मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए पेंशनधारियों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन आईडी, पीपीओ नंबर, पेंशन वितरण विभाग, बैंक खाता विवरण और उंगली या चेहरे का बायोमैट्रिक सत्यापन कराना होगा।