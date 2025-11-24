गाजीपुर में गैस सिलेंडर बदलते समय लगी आग, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे

जागरण संवाददाता, बहरियाबाद (गाजीपुर)। मिर्जापुर (सिधारी) गांव निवासी राममिलन यादव के घर रविवार की रात गैस सिलेंडर बदलते समय बगल में जल रहे चूल्हे से अचानक आग लग जाने से सुनीता (45) पत्नी राममिलन, पीयूष यादव (16) पुत्र अनिल यादव व रविकांत यादव (18) पुत्र राममिलन यादव आग की लपट से गम्भीर रूप झुलस गये।

आनन-फानन में स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर ले गये। जहां चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। आग लगने से घर का काफी सामान जल गया। दरवाजे से सटकर रखे धान के बोझ में भी आग लग गई। जिससे सैकड़ों धान का बोझ राख हो गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका।